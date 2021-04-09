Суд Сатверсме принял уже второе благоприятное решение по делу об однополых партнерах

Конституционный суд Латвии признал несоответствующей законодательству норму, которая определяет для человека размер госпошлины за оформление полученной в наследство недвижимости скончавшегося партнера. LETA отмечает, что это уже второе благоприятное для однополных пар решение, которое Конституционный суд принял за последние месяцы.
Действующая сейчас норма будет признана недействительной с 1 июня 2022 года.
Ранее в Конституционный суд обратилась Эвита Гоша, чья партнерша родила ребенка, а она не смогла получить полагающийся десятидневный отпуск по рождению ребенка, который обычно дают отцу. В ноябре 2020 года суд признал, что женщина имела право на этот отпуск и соответствующее пособие.
Гоша в социальных сетях сообщила, что семья получила подтверждение о выплате пособия.
"Без дополнительных проволочек я стала первой женщиной в истории Латвии, которая отправится в отпуск согласно первой части 155 статьи Закона о труде", — пишет Гоша.
Таким образом, выполнена часть решения суда. Вторая часть заключается в том, что государство должно разработать систему юридической защиты семей однополых партнеров. Сейму дано время до середины 2022 года.