Суд Сатверсме принял уже второе благоприятное решение по делу об однополых партнерах

Конституционный суд Латвии признал несоответствующей законодательству норму, которая определяет для человека размер госпошлины за оформление полученной в наследство недвижимости скончавшегося партнера. LETA отмечает, что это уже второе благоприятное для однополных пар решение, которое Конституционный суд принял за последние месяцы.

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Действующая сейчас норма будет признана недействительной с 1 июня 2022 года.

Ранее в Конституционный суд обратилась Эвита Гоша, чья партнерша родила ребенка, а она не смогла получить полагающийся десятидневный отпуск по рождению ребенка, который обычно дают отцу. В ноябре 2020 года суд признал, что женщина имела право на этот отпуск и соответствующее пособие.

Гоша в социальных сетях сообщила, что семья получила подтверждение о выплате пособия.

"Без дополнительных проволочек я стала первой женщиной в истории Латвии, которая отправится в отпуск согласно первой части 155 статьи Закона о труде", — пишет Гоша.

Таким образом, выполнена часть решения суда. Вторая часть заключается в том, что государство должно разработать систему юридической защиты семей однополых партнеров. Сейму дано время до середины 2022 года.