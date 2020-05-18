Суд Сатверсме: Пуце нарушил Конституцию, остановив опрос жителей Икшкиле о краевой реформе

Конституционный суд признал решение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце (Развитие/За!) остановить опрос жителей Икшкиле по поводу территориально-административной реформы несоответствующим Конституции, сообщает LETA.

Дело было заведено по заявлению Икшкилской краевой думы, которая весной 2019 года хотела провести опрос жителей и выяснить их отношение к грядущей реформе. 25 апреля Пуце издал указ об остановке опроса.

Суд Сатверсме постановил, что Пуце нарушил Конституцию, так как выслушивание мнений жителей - это одна из ежедневных функций самоуправления. Поэтому проведение опросов входит в компетенцию самоуправления.

Суд отметил, что терминология анкеты напоминала референдум. Однако результаты опроса не имеют юридической силы, а дума многократно подчеркивала, что проводит опрос для того, чтобы выяснить мнение жителей о Икшкилском крае как самостоятельной административной территории. Судьи считают, что если министр видел необходимость улучшить качество опроса, то он мог использовать другие, менее жесткие методы.

Тем не менее Икшкилская краевая дума действовала незаконно, решив провести опрос после запрещающего указа министра и до вступления в силу решения Конституционного суда.