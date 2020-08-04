Суд Сатверсме решит, соответствует ли Стамбульская конвенция Конституции Латвии

Конституционный суд возбудил по заявке партий "Новое Единство" и "Развитие/За!" дело, в рамках которого будет дана оценка тому, соотвествуют ли основному закону Латвии — Сатверсме — нормы Стамбульской конвенции, направленной против семейного насилия. Несмотря на то, что Европарламент призывает Латвию утвердить этот документ, на местном уровне этот вопрос фактически заморожен, поясняют представители "Нового Единства" и "Развития/За!".

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В ходе парламентских дебатов одним из аргументов противников Стамбульской конвенции было то, что она якобы может не соответствовать Конституции Латвии. Поэтому две партии решили заручиться решением высшего судебного органа страны, чтобы, как пояснил представитель "Развития/За!" Даниэль Павлютс, развеять мифы и предубеждения, получив убедительное конституционное мнение".

"Наша Сатверсме все еще достаточно включающая и соответствующая духу времени, поэтому здесь не к месту попытки использовать ее в качестве прикрытия для сопротивления ратификации конвенции Евросоюза", — подчеркнул политик.

Европарламент 28 ноября 2019 года принял резолюцию, призывающую страны-участницы Евросоюза как можно скорее ратифицировать Стамбульскую конвенцию о пресечении и предотвращении семейного насилия. Резолюция носит рекомендательный характер. Латвия — среди семи стран, еще не утвердивших документ.

Конвенция обязывает государства ввести уголовную ответственность за такие деяния, как калечащие операции на женских гениталиях, принудительные браки, преследование (сталкинг), принудительные аборты и принудительная стерилизация. Конвенция также призывает вовлекать в работу по борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием все соответствующие госучреждения и службы, обеспечив их координацию. Насилие в отношении женщин рассматривается в Стамбульской конвенции как нарушение прав человека и форма дискриминации. Если государство не реагирует на него соответствующим образом, то на страну возлагается ответственность за подобное преступление.