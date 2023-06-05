Суд снова оставил Татьяну Андриец под арестом
Foto: Facebook/Татьяна Андриец

Рижский суд Видземского предместья отказался изменить меру пресечения пророссийской активистке Татьяне Андриец, сообщает LETA. Она находится под арестом с 8 февраля. Было отказано также во внесении залога.

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Андриец 22 года, до ареста она училась в Санкт-Петербурге и была задержана, когда приехала в Латвию на каникулы. При обыске были изъяты все носители данных. Она обвиняется в администрировании телеграм-канала "Антифашисты Прибалтики", который, по информации Службы госбезопасности, она вела вместе с другими живущими в России латвийцами.

Телеграм-канал публикует личную информацию о "врагах России" среди известных в Латвии личностей, призывает подписчиков устраивать кибератаки на госучреждения и собирать информацию о Национальных вооруженных силах и войсках НАТО на территории Латвии.

Журналистка Алла Березовская, против которой сейчас ведется уголовный процесс из-за сотрудничества с российским пропагандистским ресурсом "Спутник", написала у себя в Facebook, что арест продлен на два месяца, а Андриец теперь обвиняется по новой статье — 89.1, "создание преступной организации".

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