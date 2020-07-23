Суд встал на сторону шофёра, которого необоснованно проверил патруль полиции

Верховный суд признал противоправными действия сотрудников полиции, без достаточного основания остановивших и проверивших автомобиль. Суд считает, что полицейские не должны демонстрировать власть без повода, сообщает LSM.

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9 мая 2012 года сотрудники полиции остановили на дороге Цесис - Рамули - Банужи автомобиль BMW 520. Причиной тому послужило то, что, по мнению полицейских, шофер слишком медленно ехал по грунтовой дороге, не обгоняя машину полиции. Полицейские, не объясняя причин задержания, велели ему открыть багажник, проверили концентрацию алкоголя в крови и вдобавок решили сравнить номер шасси автомобиля. Нарушений не нашли.

Водитель BMW счел проверку неправомерной. Полицейских оправдало их начальство, потом суд административного района и окружной суд. Однако Верховный суд встал на сторону шофёра. Судья Анита Ковалевска сообщила, что полиция может останавливать машины во время рейдов, когда ищет объявленных в розыск людей или автомобили, либо ищет водителей, едущих пьяными или без прав. Для этого у полицейских должен быть приказ от старшего должностного лица полиции. Помимо прочего, они могут остановить машину, если у них возникли обоснованные подозрения о правонарушении.

Верховный суд постановил - тот факт, что машина медленно едет за полицейским авто и не обгоняет его не является достаточным основанием для проверки. Окружной суд, в свою очередь, оправдал медленную езду шофера, так как он ехал по грунтовой дороге и обгон поднял бы в воздух облако пыли.

Теперь у шофера есть право требовать компенсацию за действия полиции.