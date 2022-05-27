Суд завершил процесс о криминальной ответственности за призыв присоединить Латвию к США

Конституционный суд Латвии завершил судебный процесс о нормах, которые подразумевали уголовную ответственность за публичный призыв ликвидировать независимость Латвийского государства. Суд постановил, что эти нормы соответствуют 100 статьи Конституции Латвии. Решение суда не может быть оспорено.

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Дело было возбуждено по конституционной жалобе физического лица. Заявитель опубликовал на своем веб-сайте призыв собирать подписи о присоединении Латвийской Республики к Соединенным Штатам Америки.

Решением суда заявитель был признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного оспариваемой нормой Уголовного закона.

Заявитель счел, что эта норма нарушает его право на свободу слова, закрепленное в первом предложении 100 статьи Конституции Латвии.