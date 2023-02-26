Судебный процесс по еще одному делу журналиста Алексеева начнется в апреле

Курземский районный суд в Вентспилсе 13 апреля проведет первое заседание по уголовному делу о деятельности, направленной против суверенитета Латвии. Обвиняемыми по нему проходят три человека — один гражданин и два негражданина ЛР, сообщает LSM.lv со ссылкой на новостное агентство LETA.

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По сведениям LETA, один из обвиняемых — гражданин Латвии, в прошлом депутат Рижской думы, известный журналист и политический активист Юрий Алексеев. Его, а также неграждан ЛР Димитрия Сустретова и Петра Погороднего, обвиняют в связи с деятельностью интернет-портала imhoclub.lv.

В прокуратуре LETA сообщили, что, по данным обвинения, по инициативе двоих их этих трех лиц был запущен проект, учреждено общество и создан интернет-портал, и вся эта деятельность осуществлялась при финансировании из России — по линии связанных с МИД РФ организаций.

Прокуратура считает, что подлинной целью существования этого интернет-ресурса была реализация в латвийском информационном пространстве мер влияния — а именно, формирование на портале содержания, связанного с пророссийской пропагандой и распространением дезинформации с целью помочь России укрепить влияние на умы общества в Латвии.

В период с 2016 по 2018 год обвиняемые "в организованной группе обеспечивали развитие проекта, привлечение финансов, налаживали контакты с российским правительством и должностными лицами фондов". Контент на портале обвиняемые формировали в соответствии с вышеупомянутыми целями учрежденного ими общества.

За эту деятельность каждый участник организованной группы получил вознаграждение от созданных в ходе проекта юридических учреждений и общества, финансирование на которые примерно в размере 150 тысяч евро выделил некий российский фонд. С 2016 по 2018 год обвиняемые разместили на интернет-портале не менее 1016 публикаций, призванных добиться желательного для РФ воздействия на латвийское информационное пространство, указывает прокуратура.

Одному из обвиняемых инкриминируется публичное проставление и оправдание совершенного СССР преступления против человечности — депортаций.

Уголовный процесс был начат 17 октября 2018 года, а 23 ноября были задержаны три подозреваемых, и Служба госбезопасности провела у них обыски.

Ранее по другому уголовному делу суд приговорил Алексеева к лишению свободы на два года с последующим годичным надзором в Службе пробации. Активиста обвиняли в разжигании межнациональной вражды, незаконном хранении патронов и детской порнографии. Окружной суд в порядке апелляции сократил назначенный срок наказания до одного года и одного месяца (сняв обвинение в хранении боеприпасов). Этот вердикт еще может быть оспорен в Верховном суде.

Сам Алексеев неоднократно заявлял, что патроны ему подбросили при обыске, а порнографическими материалами были названы фотографии из семейного архива с его купающимися детьми. Он называл дело сфабрикованным.

Алексеев был депутатом Рижской думы, избранным от ЗаПЧЕЛ, с 2005 по 2009 год. Он основал сайт imhoclub.lv, который несколько лет служил площадкой для распространения публикаций лиц, связанных с российской "политикой соотечественников".

Полиция безопасности в 2018 году завела уголовное дело в связи с публикациями на сайте Imhoclub.lv. В рамках следственных действий, по сведениям источников LTV, тогда задержано было три подозреваемых: Юрий Алексеев, Дмитрий Сумароков и Петр Погородний. Впоследствии они были освобождены.