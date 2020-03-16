Суды во время чрезвычайной ситуации будут рассматривать только срочные дела

Устные судебные разбирательства на период введения в стране режима чрезвычайной ситуации будут проходить только по тем делам, которые связаны с серьезным нарушением прав и объективной срочностью, например, лишением свободы или ограничением дееспособности. Об этом сообщает агентство LETA.

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Председатель ВС Ивар Бичкович сегодня провел встречи с председателями районных (городских) судов и окружных судов, чтобы обсудить и согласовать дальнейшую работу в связи с объявленным в Латвии чрезвычайным положением.

Многие суды уже объявили о переносе очных заседаний.

Как сообщалось, в пятницу, 13 марта, в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.