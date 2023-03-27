Существенно участились случаи передозировки наркотиками; популярность набирают синтетические опиоиды

В Латвии значительно увеличилось количество вызовов неотложной помощи по поводу употребления наркотиков. Новые синтетические опиоиды, гораздо более опасные для потребителей, наркоторговцы быстро распространяют на латвийском рынке. Передозировка ими часто приводит к летальному исходу, пишет LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Согласно данным Госполиции, в прошлом году от передозировки синтетическими опиоидами умерло 54 человека. В прошлом году также значительно увеличилось количество обращений в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD) по поводу употребления наркотических веществ — их было более 2800, что на полтысячи больше, чем в 2021 году.

Печальная тенденция сохраняется и в этом году. В январе и феврале в NMPD поступило уже более 500 вызовов по поводу употребления наркотических веществ. Медикам не удалось спасти трех человек, в том числе двух семнадцатилетних подростков.

"При передозировке этими наркотиками, если доза была слишком большой, люди медленно засыпают и у них останавливается дыхание. Снижается частота дыхания до полной остановки дыхания. И в этот момент есть миг до остановки сердца. В этот момент уже наступает клиническая смерть, если помощь не оказывают, наступает и биологическая смерть. И часто в последнее время мы встречаемся с тем, что у наркоманов случилась передозировка и летальный исход наступил на месте в момент нашего приезда. И помощь мы больше оказать не можем", — сообщил помощник врача NMPD Алвис Османис.

В Латвии быстро распространяются относительно новые синтетические опиоиды группы нитазена: протонитазен, метонитазен, изотонитазен. Эти вещества в 100 раз сильнее морфина и несут в себе очень высокий риск передозировки.

"Фактически сегодня они вытеснили опиоиды, раньше это был героин, а затем производные группы фентанила. Сейчас мы все чаще видим новые синтетические опиоиды. Которые до сих пор было не так просто идентифицировать. Сейчас мы можем их идентифицировать нашими методами расследования. И мы также подтверждаем, что синтетические опиоиды, которые попали в Латвию, являются производными группы нитозена. Это такая опасная тенденция, которая в настоящее время присутствует в Латвии и во всем мире", — пояснила руководитель Службы наркологической помощи Рижского центра психиатрии и наркологии Астрида Стирна.

Как сообщает Госполиция, в Латвию ввозят наркотики нитазеновой группы в концентрированном виде. Но разбавляют или смешивают их здесь даже на месте. И это тоже одна из причин частых передозировок, считает начальник 2-го отдела Управления по борьбе с тяжкими и серийными преступлениями организованной преступности Сандис Радзиньш.

"Мы полагаем, что это связано с некачественным разведением опасных веществ торговцами. Неправильная смесь, где есть дозы, которые действительно смертельны, и есть дозы очень слабые. Словом, к сожалению, в этом бизнесе никто не использует медицинские инструменты, которыми следовало бы пользоваться для смешивания таких серьезных веществ", — отметил Радзиньш.

За последний год было изъято более 200 синтетических опиоидов. В одной партии было обнаружено до 500 килограммов концентрированного вещества. Эти препараты в настоящее время являются четвертыми по популярности в Латвии. Марихуана, психотропные вещества и амфетамины занимают первые три места.