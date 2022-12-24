Свечи, гирлянды, петарды. Как сделать праздники безопасными: рекомендуют пожарные

Зимние праздники — загруженное время для оперативных служб. Одна из основных причин гибели людей при пожарах — беспечность, и большую часть трагедий можно предотвратить, соблюдая требования пожарной безопасности. Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) напоминает, что безопасный отдых каждый создает сам, и предлагает список правил, которые помогут позаботиться о своей безопасности и безопасности близких.

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Свечи



При неправильном использовании популярное зимнее украшение может устроить пожар за считанные секунды. Вот о чем нужно помнить:

Свечи следует ставить на невоспламеняемую поверхность, желательно вдали от других источников тепла, вроде радиатора, печи и камина;

Вокруг горящей свечи — горячо, поэтому она должна находиться вдалеке от предметов мебели, тканей, штор;

Ни в коем случае нельзя оставлять горящие свечи без присмотра — в "подходящих" условиях пламя от свечи может распространиться по всей комнате за секунды;

Свечи, прикрепленные на ветви елки — очень опасная идея, от них очень быстро может воспламениться сама ель со всеми украшениями.

Печи, камины, баня



Одна из самых частых причин пожаров — неправильная эксплуатация отопительного оборудования. При растопке сауны, печи или камина в праздничные дни не забывайте соблюдать правила безопасности:

Не используйте поврежденное отопительное отопительное оборудование или дымоходы;

Не используйте для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а топливо и другие горючие материалы держите не ближе чем 1,2 метра у дверцы отопительного прибора;

Не держите легковоспламеняющиеся предметы возле отопительных приборов или на них — например, не сушите так одежду или обувь;

Если отопительное устройство используется только в праздничное время, заранее убедитесь, что в дымоходе не образовались отложения копоти, сажи и смолы. Если их вовремя не очистить, в лучшем случае они снижают КПД отопительного прибора, а в худшем — могут вызвать интенсивное горение.

Электрические украшения



Неправильное использование электрических гирлянд и лампочек также может привести к пожару. Вот о чем нужно помнить:

Выбирая, куда повесить лампочки, обратите внимание на то, для чего они предназначены — для улицы или для внутренних помещений. Ни в коем случае нельзя использовать лампочки, предназначенные для дома, на улице;

Не важно, новые лампочки или старые, перед использованием всегда нужно убедиться, что они не поломаны. Любое устройство с порченой изоляцией опасно, так как поврежденный участок быстрее нагревается и в случае короткого замыкания загорится первым, вызвав пожар.

Пиротехника



Если во время праздников вы решили использовать пиротехнику, необходимо принять несколько важных мер предосторожности. Даже если салют не устраиваете вы, это могут делать соседи. Чтобы праздничный фейерверк не превратился в трагедию, о некоторых правилах нужно помнить всем.

Балкон или двор нужно заранее освободить от легко возгораемых вещей — запущенные соседями ракеты, или сигарета, выброшенная кем-то из окна во время салюта, могут стать причиной пожара;

Покупать пиротехнику можно только в сертефицированных магазинах. Перед использованием нужно обязательно прочитать инструкцию и следовать ей, если что-то непонятно — проконсультироваться с продавцом;

Перед тем, как запустить фейерверк, разместите ракету на стабильной поверхности, чтобы она не перевернулась;

Если ракета не сработала, не поджигайте ее повторно!

Если вы решили выйти на улицу, чтобы посмотреть на салют, стойте на безопасном расстоянии от места запуска ракет.

Заранее обсудите безопасность с детьми



Перед праздниками и каникулами своевременно поговорите с детьми о безопасности;

Вовлекайте детей в безопасные праздничные мероприятия. Например, можно вместе раскатать тесто для пипаркукас или развесить украшения на елку;

Не оставляйте детей без присмотра в комнате, где горит камин или зажжены свечи;

Напомните детям о том, что выходить на лед и использовать пиротехнику строго запрещено;

Обсудите, как действовать в различных ситуациях, например, когда нужно звонить в 112 и что делать, если телефон недоступен.

Не забывайте о безопасности на природе



Не выходить на лед, так как его толщина может быть ошибочной. Убедитесь, что санки, на которых вы съезжаете с горы, не въедут в озеро или на проезжую часть. Для катания на коньках использовать только специально предназначенные места. Ездить осторожно, так как на дорогах может образоваться сильное обледенение.

Более подробная инструкция от VUGD на латышском языке доступна на сайте службы.

VUGD желает спокойного и безопасного отдыха и напоминает, что если ЧП все же произошло и требуется помощь экстренных служб, нужно незамедлительно звонить по телефону 112.