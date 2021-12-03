Что будет за поддельные сертификаты? Почему в Латвии так часто задерживают шпионов? Что происходит с "громкими" уголовными делами — Римшевича, Ребенокса, Магониса, Кононова? Почему судей все больше, а дела расследуются все дольше? Генпрокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко..

Вступив в должность полтора года назад, генпрокурор Юрис Стуканс затеял масштабную реформу судебной системы буквально по всем фронтам. В интервью он оцнил первые итоги своих стараний.

Ситуацию с безопасностью в Латвии он охарактеризовал как "нормальную и даже, можно сказать, хорошую". Сообщил, что резких различий с уровнем работы Литвы и Эстонии не выявлено: "Мы не самые плохие и не лучшие". Впрочем, квалификацию работников системы надо повышать на всех уровнях, а специальных учебных заведений для подготовки следователей, в Латвии нет уже больше 10 лет. Не из кого качественно готовить судей и прокуроров. Зарплаты в следующем году обащали увеличить, но этого тоже недостаточно.

Стуканс с гордостью объявил, все латвийские прокуроры — привитые или переболевшие. Теперь они могут работать как в своем кабинете, так и удаленно, с электронными документами. Как обычные люди, прокуроры болеют. Болеют и полицейские со следователями. По счастью, преступности в реальном мире в связи с ковидными ограничениями стало меньше, выросло только домашнее насилие. Зато все больше правонарушений совершается в интернете.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы: