Что будет за поддельные сертификаты? Почему в Латвии так часто задерживают шпионов? Что происходит с "громкими" уголовными делами — Римшевича, Ребенокса, Магониса, Кононова? Почему судей все больше, а дела расследуются все дольше? Генпрокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко..
Вступив в должность полтора года назад, генпрокурор Юрис Стуканс затеял масштабную реформу судебной системы буквально по всем фронтам. В интервью он оцнил первые итоги своих стараний.
Ситуацию с безопасностью в Латвии он охарактеризовал как "нормальную и даже, можно сказать, хорошую". Сообщил, что резких различий с уровнем работы Литвы и Эстонии не выявлено: "Мы не самые плохие и не лучшие". Впрочем, квалификацию работников системы надо повышать на всех уровнях, а специальных учебных заведений для подготовки следователей, в Латвии нет уже больше 10 лет. Не из кого качественно готовить судей и прокуроров. Зарплаты в следующем году обащали увеличить, но этого тоже недостаточно.
Стуканс с гордостью объявил, все латвийские прокуроры — привитые или переболевшие. Теперь они могут работать как в своем кабинете, так и удаленно, с электронными документами. Как обычные люди, прокуроры болеют. Болеют и полицейские со следователями. По счастью, преступности в реальном мире в связи с ковидными ограничениями стало меньше, выросло только домашнее насилие. Зато все больше правонарушений совершается в интернете.
Генеральный прокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы:
- Удается ли ловить интернет-мошенников?
- Есть ли шанс вернуть украденные со счетов деньги?
- Так кто провалил закупку вакцин в 2020 году?
- Что происходит с делами о поддельных сертификатах вакцинации?
- Почему хотят закрыть "Новое поколение"?
- Будет ли продолжение дела экс-главы LDz Магониса?
- Что с делом обвиненного в шпионаже Бурака?
- Что с делом подозреваемого в шпионаже Адамсонса?
- Не много ли в Латвии шпионов?
- Почему Генпрокуратура Латвии "не помогла" Беларуси "расследовать геноцид"?
- Что с делом Юрия Алексеева?
- Что с делом экс-главы Банка Латвии Римшевича?
- Почему нет новостей по убийству адвоката Ребенокса?
- Вернутся ли миллионы по делу Кононова?
- Кто в итоге заплатит 14 млн евро штрафа Rīgas satiksme?
- Как Генпрокуратура сотрудничает с Госконтролем?
- Удалось ли адвокатам обуздать Службу финразведки?
- Как борются с "кризисом судебной системы"?
- Когда генпрокурор бьет тревогу?
- Как часто частные люди обращаются напрямую к Генпрокурору?