Что будет за поддельные сертификаты? Почему в Латвии так часто задерживают шпионов? Что происходит с "громкими" уголовными делами — Римшевича, Ребенокса, Магониса, Кононова? Почему судей все больше, а дела расследуются все дольше? Генпрокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы ведущей передачи "Действующие лица" на LR-4 Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко..

Вступив в должность полтора года назад, генпрокурор Юрис Стуканс затеял масштабную реформу судебной системы буквально по всем фронтам. В интервью он оцнил первые итоги своих стараний. 

Ситуацию с безопасностью в Латвии он охарактеризовал как "нормальную и даже, можно сказать, хорошую". Сообщил, что резких различий с уровнем работы Литвы и Эстонии не выявлено: "Мы не самые плохие и не лучшие". Впрочем, квалификацию работников системы надо повышать на всех уровнях, а специальных учебных заведений для подготовки следователей, в Латвии нет уже больше 10 лет. Не из кого качественно готовить судей и прокуроров. Зарплаты в следующем году обащали увеличить, но этого тоже недостаточно.

Стуканс с гордостью объявил, все латвийские прокуроры — привитые или переболевшие. Теперь они могут работать как в своем кабинете, так и удаленно, с электронными документами. Как обычные люди, прокуроры болеют. Болеют и полицейские со следователями. По счастью, преступности в реальном мире в связи с ковидными ограничениями стало меньше, выросло только домашнее насилие. Зато все больше правонарушений совершается в интернете.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс ответил на вопросы:

  • Удается ли ловить интернет-мошенников?
  • Есть ли шанс вернуть украденные со счетов деньги?
  • Так кто провалил закупку вакцин в 2020 году?
  • Что происходит с делами о поддельных сертификатах вакцинации?
  • Почему хотят закрыть "Новое поколение"?
  • Будет ли продолжение дела экс-главы LDz Магониса?
  • Что с делом обвиненного в шпионаже Бурака?
  • Что с делом подозреваемого в шпионаже Адамсонса?
  • Не много ли в Латвии шпионов?
  • Почему Генпрокуратура Латвии "не помогла" Беларуси "расследовать геноцид"?
  • Что с делом Юрия Алексеева?
  • Что с делом экс-главы Банка Латвии Римшевича?
  • Почему нет новостей по убийству адвоката Ребенокса?
  • Вернутся ли миллионы по делу Кононова?
  • Кто в итоге заплатит 14 млн евро штрафа Rīgas satiksme?
  • Как Генпрокуратура сотрудничает с Госконтролем?
  • Удалось ли адвокатам обуздать Службу финразведки?​​​​​​​
  • Как борются с "кризисом судебной системы"?
  • Когда генпрокурор бьет тревогу?
  • Как часто частные люди обращаются напрямую к Генпрокурору?
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