"Свобода — это осознание необходимости". Левитс обратился к народу Латвии с призывом насчет Covid-19
Foto: LETA

В воскресенье, 25 октября, президент Латвии Эгилс Левитс выпустил обращение к жителям Латвии, в котором призвал всех "мобилизоваться, чтобы побороть волну пандемии".

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"Наши действия должны быть рациональными. Наша цель — прервать спираль пандемии. Нам нужно быть решительно мудрыми. Если того потребует ситуация, нам всем нужно быть готовыми временно действовать еще строже — по отношению к удаленному обучению в школах, к нашей профессиональной деятельности или собраниям", — говорится к тексте обращения. Президент также отметил, что в нынешних условиях стремительного роста числа случаев заболевания Covid-19 по всей Европе "нет места ни для хаотичного поведиения, ни для излишней самоуверенности".

Левитс призвал латвийцев понять, что правительство Латвии вводит в связи с Covid-19 те или иные меры, основываясь на советах экспертов, и постоянно подстраивает их под актуальную ситуацию. По мнению главы государства, это "рационально и правильно".

Он добавил, что ограничения следует соблюдать не ради правительства или кого-то еще. "Это следует делать ради здоровья и жизни нас самих. Нам не нужны больницы на стадионах. Будем помнить, что по-настоящему болит тогда, когда теряем близкого человека", — сказал Левитс.

"Свобода — это осознание необходимости. Нам всем следует мобилизоваться, чтобы побороть эту волну пандемии. Мы сумели сделать это весной, мы сумеем сделать это и сейчас", — отметил президент и пожелал всем латвийцам "выдержки, бодрости духа и хорошего здоровья".

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