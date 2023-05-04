"Свобода не самоочевидна и не гарантирована". Министр обороны Мурниеце выступила с речью на военном параде

Свобода не является самоочевидной или гарантированной — ее нужно завоевывать заново, о чем уже более года свидетельствует самоотверженная борьба Украины с жестоким и бесчеловечным агрессором, отметила в своей речи на военном параде в Алуксне, посвященном 33-й годовщине принятия декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики, министр обороны Инара Мурниеце (Национальное объединение).

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Она подчеркнула, что вновь обретенная свобода — это значит жить в свободной и демократической Латвии, говорить на латышском языке и заботиться о своей культуре. "Мы празднуем возможность принимать собственные решения о нашем настоящем и будущем", — сказала Мурниеце.

В своем обращении она также отметила, что 33 года назад Латвия вновь обрела независимость, а вместе с ней и право страны самой определять свою судьбу. При этом уже 19 лет Латвия является членом НАТО, у нее есть собственные профессиональные и современные Национальные вооруженные силы (НВС), а знания и навыки латвийских солдат высоко ценятся политическими союзниками.

"Сегодня за независимость Латвии плечом к плечу с нашими офицерами встали союзники, и мы знаем силу единства, основанного на общих ценностях и понимании демократического и правового миропорядка", — сказала Мурниеце, добавив, что вместе с демократическим миром Латвия продолжит поддерживать Украину в борьбе за ее страну и народ, за ее право на жизнь.

Министр также подчеркнула, что Латвия сейчас лучше, чем когда-либо, осознает свою ответственность за укрепление вооруженных сил, совершенствование существующего и развитие нового военного потенциала, и этим летом начнут свою службу первые солдаты службы государственной обороны.

"Мы будем вкладывать дополнительные средства в создание новых оборонных возможностей и укрепление существующих, чтобы удержать любого агрессора от нападения и эффективно защитить жителей нашей страны", — сказала Мурниеце.

Она подчеркнула, что страна будет укреплять сотрудничество с союзниками, что внесет весомый вклад в ее обороноспособность.

Парад солдат Латвии и других стран-членов НАТО принимали президент Эгил Левитс и министр обороны. Военнослужащие других стран НАТО в Латвии ответили на приветствие президента на латышском языке.

Во время военного парада присутствующие также имели возможность наблюдать за демонстрацией сухопутной и воздушной техники.

Как сообщалось, сегодня в Латвии и в других уголках мира отмечается 33-я годовщина провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.

4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного Совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".

4 мая 1990 года председатель Верховного Совета Анатолий Горбунов направил президенту СССР Михаилу Горбачеву послание о том, что в Латвийской Республике начинается переходный период для восстановления государственной власти "de facto". Такое же послание было направлено и правительствам стран мира, народам и демократическим движениям СССР.