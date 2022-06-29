Свой или чужой, гордый или умный? 20 самых интересных мероприятий фестиваля Lampa в Цесисе

1 и 2 июля в Цесисе пройдет 8-й Фестиваль общения Lampa — более 270 мероприятий на 33 сценах. В том числе — на русском языке. Темы для обсуждения — самые разные: общественные и частные, практические и философские. Например, президент Левитс будет объяснять слова "гордость" и "гражданин, профессор ЛУ Аустерс искать место Латвии между "диктатурой" и "либерастией", а глава МВД расскажет, как спасаться в случае часа Х. Вход на фестиваль бесплатный. Ночевать можно тоже бесплатно — в палатках.

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Lampa предлагает обширную программу разных форматов мероприятий на латышском, русском и английском языках. Кроме дискуссий, традиционных Политического диско (с нетрадиционной Вечеринкой Последнего звонка для 13-го Сейма) и Прожарки политиков (кого будут жарить — см. ниже), можно будет от души посмеяться на женском стендапе о мужчинах, зарядиться энергией на утренней квир-йоге, пойти на "быстрое свидание" с экоактивистами, отметить 70-летие на троне английской королевы, а также испытать свои силы в интеллектуальных играх.

"Pasažieru vilciens" назначил три дополнительных электрички для желающих отправиться на фестиваль. 2 июля в 8.25 поезд отправиться из Риги в Цесис. Обратные дополнительные электрички из Цесиса будут отходить 2 июля в час ночи и в полночь со 2 на 3 июля. Регулярный проходящий через Цесис поезд Рига-Валга, который отходит из столицы 1 июля в 10.46, пополнит состав до шести вагонов. Посмотреть расписание и заранее купить билет со скидкой 5-10% можно в приложении Pasažieru vilciens.

Традиционно фестиваль включает и дискуссии на русском языке. Одну из них — "Куда пойдет русский корабль?" — 1 июля в 20.00 на главной сцене DOT проведет портал Delfi. Эксперты обсудят волнующие всех вопросы. В какой степени каждый из нас несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию? Что могли бы мы, как и общество, средства массовой информации и органы государственного управления, сделать по-другому, чтобы ситуация не зашла так далеко? И как нам наилучшим образом действовать сейчас?

Foto: DELFI

1. Гордость и принадлежность. Как президент Латвии читает слова?

2 июля в 18.30 — президент Эгилс Левитс обсудит с латышской молодежью, как правильно использовать самые важные слова. Что такое закон, демократия и гражданин; что значит знать и любить; что скрывается за прилагательными гордый, принадлежный и ответственный житель Латвии.

Присоединяться приглашают всех желающих.

2. Между диктаторами или либерастами. Готовы ли мы к западным ценностям?

2 июня в 20.00 — участники дискуссии приглашают критично взглянуть на западные ценности. Выбрав движение на Запад, Латвия вскоре обнаружила, что далеко не все готова принять и адаптировать к местным реалиям.

В обсуждении примут участие медиа-эксперт Рита Рудуша и социальный психолог, профессор ЛУ Иварс Аустерс.

3. Свой или чужой. Как ощутить принадлежность к своему государству?

1 июля в 15.00 — какое место принадлежность к своей стране занимает в формировании идентичности молодого человека, живущего в век глобализации и перемен? Как на это влияет советское прошлое? Откуда берутся уважение и любовь к своей стране? Можно ли их воспитать в школе?

Дискуссию ведет экономический антрополог Андрис Шуваевс. Участники — представители молодежных и скаутских организаций, а также эпидемиолог Никита Троянский.

4. Война в кошельке. На что мы сегодня готовы тратить и на чем экономить?

1 июля в 16.00 — как современная геополитическая ситуация отражается на экономической, продовольственной, энергетической и человеческой безопасности? Совпадают ли краткосрочные цели государств-членов ЕС с перспективными планами ЕС? Как сегодняшний выбор повлияет на нас в будущем? Какие у нас приоритеты?

Участники дискуссии — глава Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс и советник Совета Банка Латвии Андрис Страздс.

5. Умный город. Как сделать город удобным для его жителей?

1 июля в 16.00 — Грамотно организованные города в мире уже есть — жить в них приятно и удобно. Но перенести эту практику в Латвию приказным порядком не получится. Современное градостроительство возможно только, когда друг друга услышат жители, бизнесмены, ученые и чиновники. Зрителям предложат вместе поискать ответы на вопросы:

Что такое "умный город" и как его понимает общество?

Какая роль предприятий, университетов и всех нас в развитии умного города?

Зачем нам это нужно?

Какой потенциал у такого решения и кто сделает первые шаги?

Обсуждение с участием бизнесменов и чиновников ведет социоантрополог, специалист по городскому развитию Виестурс Целминьш.

6. Училка или педагог. Как реанимировать образ?

1 июля в 17.00 — Что правильнее — возродить старый образ школьного учителя, безусловного авторитета и "всегда права", или создать новое понимание того, что значит быть учителем в Латвии? Как сделать, чтобы в учителя хотели пойти самые лучшие?

В обсуждении участвуют политики, директора школ и специалисты в области образования.

Foto: LETA

7. Меня бережет. Безопасно ли в Латвии? Что делать в час Х?

1 июля в 18.00 — С 24 февраля жить стало совсем страшно. Насколько НАТО готово нас защищать, а к чему надо быть готовыми самим. В обсуждении участвует министр обороны Артис Пабрикс.

2 июля в 15.00 на дискуссии "Гражданская оборона — что, где, когда?" можно ознакомиться с практическими советами, что конкретно делать и как спасаться, если наступит час Х. В этом обсуждении участвуют министр внутренних дел Кристапс Эклонс и глава Пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс.

В этот же день в 18.30 пройдет дискуссия на тему, готовы ли жители Латвии защищать ее с оружием в руках?

8. Кого хочешь — выбирай. Задай любой вопрос политикам!

1 июля в 18.00 — В предверии выборов в Сейм Lampa приглашает на встречу с лидерами политических партий. Темы — геополитика и внешняя безопасность, внутренняя безопасность, социально-экономическая ситуация.

Обсуждение проведут Мара Янсоне и Эдуардс Лининьш, а задать любые вопросы политикам сможет любой желающий.

2 июля в 19.30 — общество за открытость Delna попробует подвести итог того, "какую кашу заварил 13-й Сейм Латвии?"

9. Возьмемся за руки. Достижима ли сплоченность общества?

1 июля в 20.00 — Война в Украине, снос памятника в Пардаугаве, Закон о гражданском союзе, ограничения по Covid-19 — все эти темы последних лет внесли дополнительные клинья в и без того расколотое латвийское общество и стали угрозой национальной безопасности. А надо ли предпринимать усилия по сплочению или оно в принципе невозможно? Разные взгляды на вещи — это хорошо или плохо? И как избавить диалог от агрессии?

В обсуждении участвует социальный психолог Иварс Аустерс. Автор популярных исследований по национальному вопросу.

10. Поехали. Как будет развиваться транспортная система Латвии?

2 июля в 11.00 — На днях в Ригу прибыла первая современная электричка — быстрая, с кондиционером и низким полом.. Пересядут ли на нее автолюбители? Какая судьба у общественого транспорта Латвии, когда энергия такая дорогая?

В обсуждении участвуют министр связи Талис Линкайтс и глава Pasazieru vilciens Янис Григулис.

В то же время на другой сцене пройдет дискуссия о будущем дронов — куда они полетят, что понесут и будет ли их больше, чем птиц к небе.

11. Вольные ингерманы. Почему не случилась независимость Ленинградской области?

2 июля в 12.30 — Знакомьтесь с историей Ингерманландии, чья территория почти совпадала с нынешней Ленинградской областью. В 1918 году она могла стать независимой вместе со странами Балтии, но Тартусский мир оставил ее в составе России. Народы же — водь, ижоры, савакоты и эвремейсы — разбрелись по окрестным странам.

Обсуждение на русском языке организует глава Kres политшколы и бывший юрист ЮКОС Павел Ивлев.

Foto: DELFI

12. Перекрестный огонь. Памятник в парке Победы — культура или история?

2 июля в 15.00 — Скульпторы Лев Буковский и Айварс Гулбис поставили этот памятник по заказу советской власти. Он эту власть пережил и наполнился новыми смыслами — для одних позитивными, для других негативными. В итоге принято решение о сносе. Какое место у идеологии в искусстве?

В обсуждении участвуют сын скульптора Кристапс Гулбис, тоже скульптор, и директор Национального художественного музея Мара Лаце.

13. Справочник по мошенничеству. Как не стать жертвой злоумышлеников?

2 июля в 15.30 — презентация книги. Только за прошлый год мошенники выманили у жителей Латвии более 9 млн евро. На фестивале презентуют выпущенный Советом нотариусов "Справочник по мошенничеству", который на реальных сатирических историях демонстрирует, как легко нечестным людям обходить действующие законы и обманывать обывателей. А эксперты в этой сфере обсудят со зрителями, как избежать неприятных историй.

Картинки к справочнику нарисовал один из самых известных графиков Латвии — Айварс Вилипсонс.

14. Выход на новый уровень. Как Латвии стать энергетически независимой?

2 июля в 17.30 — Латвии всегда не хватало мощностей производства энергии. В настоящее время он способствует резкому росту счетов за электроэнергию и природный газ, одновременно определяя энергетическую зависимость от третьих стран.

Сколько энергии потребляет Латвия, сколько производим сами и сколько не хватает? Как выстроить все это в самодостаточную систему, чтобы ни от кого не зависеть?

В обсуждении участвуют руководитель энергетической компании Enefit Кристс Мертенс, глава социологической компании SKDS Арнис Кактиньш, глава Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

Foto: LETA

15. Прожарка для политиков. Когда министрам до смешного страшно?

2 июля в 21.30 — в кульминационном мероприятии Lampa "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) латышские комики на глазах у многотысячной аудитории "зажарят" заживо четырех латвийских политиков. В этот раз горячо будет Антонине Ненашевой ("Прогрессивные"), министрам образования Аните Муйжниеце (Консервативная партия) и регионального развития Артуру Тому Плешсу (Развитие/За!), а также Эдгару Таварсу (Зеленая партия).

Полная программа фестиваля Lampa — ЗДЕСЬ. Приложение Lampa дает возможность создать из 270 мероприятий свою персональную программу и двигаться по ней.