Свой или чужой, гордый или умный? 20 самых интересных мероприятий фестиваля Lampa в Цесисе
Foto: LAMPA

1 и 2 июля в Цесисе пройдет 8-й Фестиваль общения Lampa — более 270 мероприятий на 33 сценах. В том числе — на русском языке. Темы для обсуждения — самые разные: общественные и частные, практические и философские. Например, президент Левитс будет объяснять слова "гордость" и "гражданин, профессор ЛУ Аустерс искать место Латвии между "диктатурой" и "либерастией", а глава МВД расскажет, как спасаться в случае часа Х. Вход на фестиваль бесплатный. Ночевать можно тоже бесплатно — в палатках.

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Lampa предлагает обширную программу разных форматов мероприятий на латышском, русском и английском языках. Кроме дискуссий, традиционных Политического диско (с нетрадиционной Вечеринкой Последнего звонка для 13-го Сейма) и Прожарки политиков (кого будут жарить — см. ниже), можно будет от души посмеяться на женском стендапе о мужчинах, зарядиться энергией на утренней квир-йоге, пойти на "быстрое свидание" с экоактивистами, отметить 70-летие на троне английской королевы, а также испытать свои силы в интеллектуальных играх.

"Pasažieru vilciens" назначил три дополнительных электрички для желающих отправиться на фестиваль. 2 июля в 8.25 поезд отправиться из Риги в Цесис. Обратные дополнительные электрички из Цесиса будут отходить 2 июля в час ночи и в полночь со 2 на 3 июля. Регулярный проходящий через Цесис поезд Рига-Валга, который отходит из столицы 1 июля в 10.46, пополнит состав до шести вагонов. Посмотреть расписание и заранее купить билет со скидкой 5-10% можно в приложении Pasažieru vilciens.

Традиционно фестиваль включает и дискуссии на русском языке. Одну из них — "Куда пойдет русский корабль?" — 1 июля в 20.00 на главной сцене DOT проведет портал Delfi. Эксперты обсудят волнующие всех вопросы. В какой степени каждый из нас несет ответственность за сегодняшнюю ситуацию? Что могли бы мы, как и общество, средства массовой информации и органы государственного управления, сделать по-другому, чтобы ситуация не зашла так далеко? И как нам наилучшим образом действовать сейчас?

Свой или чужой, гордый или умный? 20 самых интересных мероприятий фестиваля Lampa в Цесисе
Foto: DELFI

1. Гордость и принадлежность. Как президент Латвии читает слова?

2 июля в 18.30 — президент Эгилс Левитс обсудит с латышской молодежью, как правильно использовать самые важные слова. Что такое закон, демократия и гражданин; что значит знать и любить; что скрывается за прилагательными гордый, принадлежный и ответственный житель Латвии.

Присоединяться приглашают всех желающих.

2. Между диктаторами или либерастами. Готовы ли мы к западным ценностям?

2 июня в 20.00 — участники дискуссии приглашают критично взглянуть на западные ценности. Выбрав движение на Запад, Латвия вскоре обнаружила, что далеко не все готова принять и адаптировать к местным реалиям.

В обсуждении примут участие медиа-эксперт Рита Рудуша и социальный психолог, профессор ЛУ Иварс Аустерс.

3. Свой или чужой. Как ощутить принадлежность к своему государству?

1 июля в 15.00 — какое место принадлежность к своей стране занимает в формировании идентичности молодого человека, живущего в век глобализации и перемен? Как на это влияет советское прошлое? Откуда берутся уважение и любовь к своей стране? Можно ли их воспитать в школе?

Дискуссию ведет экономический антрополог Андрис Шуваевс. Участники — представители молодежных и скаутских организаций, а также эпидемиолог Никита Троянский.

4. Война в кошельке. На что мы сегодня готовы тратить и на чем экономить?

1 июля в 16.00 — как современная геополитическая ситуация отражается на экономической, продовольственной, энергетической и человеческой безопасности? Совпадают ли краткосрочные цели государств-членов ЕС с перспективными планами ЕС? Как сегодняшний выбор повлияет на нас в будущем? Какие у нас приоритеты?

Участники дискуссии — глава Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс и советник Совета Банка Латвии Андрис Страздс.

5. Умный город. Как сделать город удобным для его жителей?

1 июля в 16.00 — Грамотно организованные города в мире уже есть — жить в них приятно и удобно. Но перенести эту практику в Латвию приказным порядком не получится. Современное градостроительство возможно только, когда друг друга услышат жители, бизнесмены, ученые и чиновники. Зрителям предложат вместе поискать ответы на вопросы:

  • Что такое "умный город" и как его понимает общество?
  • Какая роль предприятий, университетов и всех нас в развитии умного города?
  • Зачем нам это нужно?
  • Какой потенциал у такого решения и кто сделает первые шаги?

Обсуждение с участием бизнесменов и чиновников ведет социоантрополог, специалист по городскому развитию Виестурс Целминьш.

6. Училка или педагог. Как реанимировать образ?

1 июля в 17.00 — Что правильнее — возродить старый образ школьного учителя, безусловного авторитета и "всегда права", или создать новое понимание того, что значит быть учителем в Латвии? Как сделать, чтобы в учителя хотели пойти самые лучшие?

В обсуждении участвуют политики, директора школ и специалисты в области образования.

Свой или чужой, гордый или умный? 20 самых интересных мероприятий фестиваля Lampa в Цесисе
Foto: LETA

7. Меня бережет. Безопасно ли в Латвии? Что делать в час Х?

1 июля в 18.00 — С 24 февраля жить стало совсем страшно. Насколько НАТО готово нас защищать, а к чему надо быть готовыми самим. В обсуждении участвует министр обороны Артис Пабрикс.

2 июля в 15.00 на дискуссии "Гражданская оборона — что, где, когда?" можно ознакомиться с практическими советами, что конкретно делать и как спасаться, если наступит час Х. В этом обсуждении участвуют министр внутренних дел Кристапс Эклонс и глава Пожарно-спасательной службы Иварс Накуртс.

В этот же день в 18.30 пройдет дискуссия на тему, готовы ли жители Латвии защищать ее с оружием в руках?

8. Кого хочешь — выбирай. Задай любой вопрос политикам!

1 июля в 18.00 — В предверии выборов в Сейм Lampa приглашает на встречу с лидерами политических партий. Темы — геополитика и внешняя безопасность, внутренняя безопасность, социально-экономическая ситуация.

Обсуждение проведут Мара Янсоне и Эдуардс Лининьш, а задать любые вопросы политикам сможет любой желающий.

2 июля в 19.30 — общество за открытость Delna попробует подвести итог того, "какую кашу заварил 13-й Сейм Латвии?"

9. Возьмемся за руки. Достижима ли сплоченность общества?

1 июля в 20.00 — Война в Украине, снос памятника в Пардаугаве, Закон о гражданском союзе, ограничения по Covid-19 — все эти темы последних лет внесли дополнительные клинья в и без того расколотое латвийское общество и стали угрозой национальной безопасности. А надо ли предпринимать усилия по сплочению или оно в принципе невозможно? Разные взгляды на вещи — это хорошо или плохо? И как избавить диалог от агрессии?

В обсуждении участвует социальный психолог Иварс Аустерс. Автор популярных исследований по национальному вопросу.

10. Поехали. Как будет развиваться транспортная система Латвии?

2 июля в 11.00 — На днях в Ригу прибыла первая современная электричка — быстрая, с кондиционером и низким полом.. Пересядут ли на нее автолюбители? Какая судьба у общественого транспорта Латвии, когда энергия такая дорогая?

В обсуждении участвуют министр связи Талис Линкайтс и глава Pasazieru vilciens Янис Григулис.

В то же время на другой сцене пройдет дискуссия о будущем дронов — куда они полетят, что понесут и будет ли их больше, чем птиц к небе.

11. Вольные ингерманы. Почему не случилась независимость Ленинградской области?

2 июля в 12.30 — Знакомьтесь с историей Ингерманландии, чья территория почти совпадала с нынешней Ленинградской областью. В 1918 году она могла стать независимой вместе со странами Балтии, но Тартусский мир оставил ее в составе России. Народы же — водь, ижоры, савакоты и эвремейсы — разбрелись по окрестным странам.

Обсуждение на русском языке организует глава Kres политшколы и бывший юрист ЮКОС Павел Ивлев.

Свой или чужой, гордый или умный? 20 самых интересных мероприятий фестиваля Lampa в Цесисе
Foto: DELFI

12. Перекрестный огонь. Памятник в парке Победы — культура или история?

2 июля в 15.00 — Скульпторы Лев Буковский и Айварс Гулбис поставили этот памятник по заказу советской власти. Он эту власть пережил и наполнился новыми смыслами — для одних позитивными, для других негативными. В итоге принято решение о сносе. Какое место у идеологии в искусстве?

В обсуждении участвуют сын скульптора Кристапс Гулбис, тоже скульптор, и директор Национального художественного музея Мара Лаце.

13. Справочник по мошенничеству. Как не стать жертвой злоумышлеников?

2 июля в 15.30 — презентация книги. Только за прошлый год мошенники выманили у жителей Латвии более 9 млн евро. На фестивале презентуют выпущенный Советом нотариусов "Справочник по мошенничеству", который на реальных сатирических историях демонстрирует, как легко нечестным людям обходить действующие законы и обманывать обывателей. А эксперты в этой сфере обсудят со зрителями, как избежать неприятных историй.

Картинки к справочнику нарисовал один из самых известных графиков Латвии — Айварс Вилипсонс.

14. Выход на новый уровень. Как Латвии стать энергетически независимой?

2 июля в 17.30 — Латвии всегда не хватало мощностей производства энергии. В настоящее время он способствует резкому росту счетов за электроэнергию и природный газ, одновременно определяя энергетическую зависимость от третьих стран.

Сколько энергии потребляет Латвия, сколько производим сами и сколько не хватает? Как выстроить все это в самодостаточную систему, чтобы ни от кого не зависеть?

В обсуждении участвуют руководитель энергетической компании Enefit Кристс Мертенс, глава социологической компании SKDS Арнис Кактиньш, глава Института внешней политики Латвии Андрис Спрудс.

Свой или чужой, гордый или умный? 20 самых интересных мероприятий фестиваля Lampa в Цесисе
Foto: LETA

15. Прожарка для политиков. Когда министрам до смешного страшно?

2 июля в 21.30 — в кульминационном мероприятии Lampa "Прожарка для политиков" (Politiķu cepiens) латышские комики на глазах у многотысячной аудитории "зажарят" заживо четырех латвийских политиков. В этот раз горячо будет Антонине Ненашевой ("Прогрессивные"), министрам образования Аните Муйжниеце (Консервативная партия) и регионального развития Артуру Тому Плешсу (Развитие/За!), а также Эдгару Таварсу (Зеленая партия).

Полная программа фестиваля LampaЗДЕСЬ. Приложение Lampa дает возможность создать из 270 мероприятий свою персональную программу и двигаться по ней.

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