Священник Мединьш отрицает нарушения, констатированные Инспекцией по защите прав детей в Брукне

Настоятель общины Kalna svetibu kopiena Андрей Мединьш отрицает большую часть нарушений прав детей, констатированных в поместье Брукнас Инспекцией по защите прав детей, передает LETA. Он заявил, что община живет в строгости и дисциплине.

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Мединьш заявил, что нарушения придумал отец одного из детей, чтобы отомстить за то, что его ребенок был "вышвырнут" из Брукны. Он заявил, что благодарен богу за произошедшее и считает, что это была "фантастическая реклама" для него и его общины. Он не видит причин оправдываться, так как обвинения не были расследованы, но он в глазах общества уже является "свиньей" и это он принимает с "большой любовью".

"Это делает меня духовно подобным Иисусу, я этим горжусь. Я не боюсь тюрьмы и очернения, так как жизнь меня закалила", — заявил Мединьш, добавив, что "криворукие родители перед своим маленьким выпердышем ничего не могли сделать", поэтому были вынуждены попросить помощи у общины. Настоятель уверен, что государственные учреждения выбрали не замечать хорошие вещи, а искали сенсации.

Мединьш уверен, что обвинения в 13-часовом рабочем дне без доступа к воде это ложь, так как работающие в поле берут с собой банки с водой. "Если какой-то маленький криворук поленился взять воду, то простите", — сказал настоятель. Он отрицает и обвинение в отказе предоставить медицинскую помощь, так как в том случае речь шла о приступе эпилепсии у женщины и община "позволила преодолеть эти судороги". Обвинения в том, что он наказывает детей дополнительными часами работы, Мединьш объяснил тем, что у каждого есть своя работа и все работают до тех пор, пока последний не сделает, что от него требуется.

Больше всего Мединьш переживает из-за того, что те, кто на фоне Брукны хотят выглядеть правильными, жертвуют подростками. "Проблема нашего общества в том, что мы можешь пи***ть сколько хотим, но нам нечего предложить вместо", — заявил настоятель. Он указал, что в общине состоят 300 человек и эта ситуация затронула всю общину. Мединьш взял на себя ответственность за то, что эта ситуация могла бросить тень сомнений на католическую церковь.

Как уже сообщалось, Инспекция по защите прав детей констатировала в общине Kalna svetibu kopiena принуждение подростков к труду. После первоначальной проверки инспекция с представителями Бюро Омбудсмена 20 августа еще раз посетили поместье. Ведомства не смогли убедиться, что нарушения прав детей предотвращены. Полиция начала ведомственную проверку в общине. В пятницу в поместье прибыли представители Инспекции труда и констатировали, что подростки больше не работают в общине, а взрослые там трудоустроены добровольно. Инспекция собирается проверить, были ли заключены с детьми договоры о трудоустройстве и дали ли на это согласие их опекуны.