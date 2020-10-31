Свыше половины новых случаев Covid-19 выявлены в Риге

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЦ, SPKC), больше половины или 126 случаев Covid-19, выявленных за последние сутки, зарегистрированы в Риге.

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Напомним, что в пятницу в Латвии выявлено 251 новых случаев Covid-19, умерли два человека. Свыше половины инфицированных — 126 человек — проживает в Риге. Общее число заболевших в столице за 14 дней составляет 1198 человек.

В свою очередь, в Даугавпилсе зарегистрировано 16 новых случаев, а общее количество заболевших за последние две недели составляет 219 человек.

Шесть новых случаев зарегистрировано в Добельском крае, пять — в Огрском крае, по четыре — в Саласпилсе, Сигулде и Стопиньском крае, по три — в Адажской, Даугавпилсской и Гарканской волостях, по два — в Резекне, Валмиере и т.д.