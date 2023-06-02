СЗК хочет широкую коалицию, но готов работать и в узкой

Союз "зеленых" и крестьян хотел бы, чтобы в результате переговоров об изменении в коалиции она стала широкой — но видит возможность работать и с небольшим перевесом голосов в парламенте. Об этом в интервью изданию Diena заявил председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис.

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Валайнис подчеркивает, что расширение коалиции по сути означает новое правительство, потому что "здесь изменений в мелких технических деталях не хватит", и не видит возможности присоединения СЗК или "Прогрессивных" к поддержке правительства на вторых ролях.

"Вопрос очень простой — расширяем ли мы правительство двумя новыми политическими силами? Если да, то это новое правительство из пяти политических сил. Если нет, остается правительство из трех партий. В любых других комбинациях будет новое правительство с конкретными политическими силами. Нельзя просто так поменять одну партию на другую, это в любом случае будет новое правительство", — считает политик.

По мнению Валайниса, чтобы правительство было дееспособным, коалиция должна быть максимально широкой. В то же время он отмечает, что если партии договорились о конкретных делах, и всем понятно, в каком направлении правительство будет работать — "может не быть и 52 голосов, и все равно можно работать очень успешно".

Валайнис позитивно оценивает "Новое Единство", но остро критикует "Объединенный список" и Национальное объединение, которые сейчас входят в коалицию. По его мнению, обе партии мешают премьеру расширить коалицию, а "Объединенный список" расшатал коалицию, выдвинув своего кандидата в президенты и "по сути начав консультации с оппозиционными партиями до переговоров с партнерами по коалиции".

"Сейчас такое чувство, что они изображают из себя святую невинность, они кристально чисты, ни в каких переговорах не участвовали, с СЗК вообще не разговаривали, что уж говорить о "Прогрессивных". Такое двойственное чувство", — отметил он, назвав поведение "Объединенного списка" и Нацблока безответственным. "За все семь месяцев, что они в правительстве, они не могут предъявить ни одного сделанного дела, кроме технического бюджета", — считает Валайнис.