СЗК инициирует отставку Кариньша, если не будут приняты меры в связи с ростом цен на энергоресурсы

Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) намерен инициировать отставку премьер-министра Кришьяниса Кариньша, если не будут уменьшены счета жителей за энергоресурсы.

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В свою очередь представитель Кариньша Сандрис Сабаевс заявил агентству LETA, что правительство приняло решение о нескольких видах поддержки для жителей и бизнеса: усилена поддержка защищенных потребителей электричества, вакцинированные сениоры в зимний сезон получают ежемесячное пособие в размере 20 евро, снижена ставка компонента обязательной закупки, наполовину уменьшен тариф распределения электроэнергии и выделены дополнительные средства на жилищные пособия.

Общая сумма поддержки составляет чуть менее 200 миллионов евро, отметил представитель премьера, указав, что дополнительной поддержкой для семей с детьми являются государственные семейные пособия, на которые в бюджете этого года отведено дополнительно 90 миллионов евро. Правительство приняло эти решения своевременно в рамках подготовки к росту цен на энергоресурсы, подчеркнул Сабаевс.

Депутаты парламентской фракции СЗК призывают правительственные партии немедленно договориться об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) для домохозяйств на электричество и отопление, сообщила агентству LETA представитель партии Даце Карклиня.

Если никаких действий не будет предпринято и коалиция "продолжит искать причины бездействия", подписи депутатов Сейма об отставке Кариньша будут собраны, обещает СЗК. Политическая сила критикует тот факт, что правительственные чиновники "по-прежнему разводят руками и обещают найти решения".

"Учитывая, что тревожные звоночки о фактическом банкротстве многих домохозяйств не услышаны, парламентарии предупреждают: снизьте бремя счетов или признайте свою некомпетентность и покиньте посты", — подчеркнул глава парламентской фракции СЗК Улдис Аугулис.

В СЗК указали, что партия неоднократно вносила предложения о применении сниженной ставки НДС в 0% на природный газ, древесное топливо, электричество и тепловую энергию, чтобы снизить расходы домохозяйств в условиях роста цен на энергоресурсы. Партия подчеркнула, что похожие решения уже используются в нескольких европейских странах, пока правительство Латвии продолжает бесплодные дискуссии и ищет оправдания "своего бездействия и нерешительности".

"К сожалению, в очередной раз можно сделать вывод, что нынешний премьер-министр Кариньш не способен руководить страной в условиях кризиса", — считает Аугулис.