СЗК намерен оспорить в Конституционном суде создание нового министерства и введение должностей вице-министров

Оппозиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК) планирует обратиться в Конституционный суд, чтобы оспорить ожидаемые решения Сейма о создании нового министерства климата и энергетики и введении должностей вице-министров, сообщил в эфире "Утренней панорамы" на Латвийском телевидении председатель фракции СЗК в Сейме Виктор Валайнис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейм уже около 10 утра приступил к рассмотрению поправок к Закону "Об устройстве государственного управления", предусматривающего создание поста вице-министров, и к Закону "Об устройстве Кабинета министров", предполагающего создание нового министерства. Сейчас продолжаются дебаты. Законопроекты рассматриваются в срочном окончательном чтении.

Решения, необходимые для коалиции

Несмотря на то, что должности и министерство еще не созданы, они уже фактически являются предметом переговоров между тремя политическими силами будущей коалиции — "Новым Единством", "Объединенным списком" и Национальным объединением.

Суммарно у трех политических сил в Сейме большинство — 54 из 100 депутатов, то есть, голосов для утверждения поправок хватает — и вероятно, они будут приняты. Однако ответственная Юридическая комиссия Сейма законопроекты накануне отвергла. В Юридической комиссии, ответственной за подготовку законопроектов, у будущей коалиции нет большинства (у будущей коалиции 5, у будущей оппозиции 6 голосов). 54 голоса — это достаточно хрупкий перевес, чтобы обеспечить большинство в каждой комиссии Сейма.

Глава парламентской фракции "Нового Единства" Айнар Латковскис сообщил Latvijas avīze, что будущая коалиция полагалась в Юридической комиссии на поддержку "Прогрессивных", которая высказывалась в пользу создания нового министерства. Глава фракции "Прогрессивных" Каспар Бришкенс заявил Latvijas avīze, что целью партии не является создание помех для коалиции и фракция поддержит предложения правительства, отвечающие интересам государства. "Во время переговоров с "Новым Единством" мы договорились, что нужно создать Министерство климата, энергетики и окружающей среды, но затем компонент окружающей среды был изъят, с чем мы не можем согласиться", — пояснил в то же время Бришкенс.

Теперь в Сейме спорят о том, насколько законно и соответствует Регламенту работы парламента, рассмотрение законопроектов, не поддержанных ответственной Юридической комиссией.

Оппозиция пойдет в Конституционный суд

По словам депутата Сейма Виктора Валайниса, СЗК планирует потребовать отмены поправок к закону, так как считает, что они нарушают принципы хорошего управления, сообщило агентство LETA.

Обращаться к президенту Эгилу Левитсу с просьбой не провозглашать поправки к законам СЗК не намерен, так как опыт показывает, что в таких случаях президент в основном поддерживает правящую коалицию.

По словам Валайниса, данные изменения в законах направлены только на то, чтобы создать новые должности для членов партий правящей коалиции. Он отметил, что расходы на новые должности и министерство составят около 2 млн евро.