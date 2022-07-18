СЗК объявит своего кандидата на пост премьер-министра на выборах в Сейм

Союз зеленых и крестьян (СЗК) сегодня на пресс-конференции объявит своего кандидата на пост премьер-министра и программу объединения, сообщила представитель СЗК Даце Карклиня.

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Она рассказала, что в пятницу, 15 июля, правление СЗК согласовало кандидатуру на пост премьер-министра, а также утвердило программу объединения и списки кандидатов в депутаты.

В сегодняшней пресс-конференции примут участие руководство СЗК и входящих в нее партий: председатель Крестьянского союза Латвии (КСЛ) Арманд Краузе, председатель правления Латвийской социал-демократической рабочей партии (ЛСДРП) Янис Диневич, председатель правления партнера по сотрудничеству — партии "Латвии и Вентспилсу" — Айвар Лембергс, а также лидеры списков Риги, Видземе, Земгале, Курземе, Латгале и кандидаты в депутаты.

Ядро СЗК составляют КСЛ и ЛСДРП с представительствами как в регионах, так и в городах Латвии. КСЛ насчитывает более 1400 членов, представленных в 64 отделениях в Латвии и за рубежом, а ЛСДРП объединяет более 500 членов. СЗК также сотрудничает с региональными партиями.

Пресс-конференция состоится в Риге, на улице Лиелирбес, 17а, в 11:00.