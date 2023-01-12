СЗК планирует выдвинуть своего кандидата на должность председателя ЦИК

Союз зеленых и крестьян (СЗК) планирует выдвинуть своего кандидата на пост председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК), подтвердил глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис.

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СЗК обещает объявить своего кандидата в течение недели.

По мнению СЗК, необходимы систематические изменения в ЦИК. СЗК не согласен с озвученной президентом Эгилом Левитсом идеей о том, что ЦИК следовало бы "присоединить" к Сейму, потому что так уже было ранее и не работает должным образом. Лидер фракции СЗК заявил, что следует установить связь ЦИК с парламентом, введя парламентский контроль. ЦИК должна быть передана в ведение государственного управления и комиссии самоуправлений.

В настоящее время Валайнис воздерживается от оценки кандидатуры на пост главы ЦИК Кристине Саулите, предложенной правящей коалицией, но отмечает, что ее предыдущий опыт работы "не совсем убедителен".

Как сообщалось, бывшая председателем Всемирного объединения свободных латышей Саулите является одним из возможных кандидатов на пост председателя ЦИК.