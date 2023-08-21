СЗК поддержит кандидатуру Силини на пост премьера, если будет достигнута договоренность о работе
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Правления Союза "зеленых" и крестьян (СЗК) и Латвийского Крестьянского союза фермеров приняли решение о своей готовности поддержать Эвику Силиню ("Новое Единство") в качестве возможного премьер-министра, если будет достигнута договоренность об общим принципам работу. Об этом СЗК сообщил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем, пишет агентство LETA.

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Глава парламентской фракции СЗК Виктор Валайнис указал, что политическая сила открыта для пятипартийной модели коалиции, но также готова работать в четырех- или трехпартийном правительстве, если это необходимо.

Политик отметил, что три политические силы уже дали понять, что открыты для сотрудничества.

Ранее сообщалось, что "Новое Единство" (26 депутатов Сейма), СЗК (16) и "Прогрессивные" (10) сблизились в ходе летних переговоров о предстоящей работе. Суммарно три политических силы контролируют 52 депутатов парламента. У "Объединенного списка" — 15 голосов в Сейме, у Национального объединения — 13.

Министр благосостояния Эвика Силиня — пока единственный кандидат, выдвинутый в премьер-министры.

Президент Эдгар Ринкевич продолжает политические консультации с партиями, представленными в Сейме. По итогам переговоров глава государства номинирует премьер-министра.

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