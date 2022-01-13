СЗК предложил "заморозить" цены на электроэнергию. Сейм инициативу отклонил

В четверг, 13 января, Сейм отклонил проект депутатов фракции Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), который предусматривал разработку правительством механизма поддержки потребителям электроэнергии — домохозяйствам и предприятиям — для компенсации стремительного резкого роста цен на электричество.

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СЗК ранее признал, что предложенный компенсационный механизм полностью не предотвратит рост цен на электричество, однако в совокупности с уже существующими мерами поддержки проект, по мнению партии, стал бы вкладом в стабилизацию национальной безопасности.

Депутаты от СЗК призвали Сейм поручить Кабинету министров разработку и принятие поправок к правилам "О торговле и использовании электроэнергии", которые предусматривают, что если средняя оптовая цена на электричество в месяц превысит 80 евро за мегаватт-час, каждый потребитель получит компенсацию.

По мнению партийного объединения, должна была быть предусмотрена компенсация из государственного бюджета в размере 80% по части цены, превышающей установленный лимит в 80 евро за мегаватт-час. Кроме того, СЗК предложил применить компенсационный механизм задним числом с 1 декабря 2021 года по 30 апреля 2022 года.

Во время дебатов в Сейме парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне отметила, что ее ведомство оценивает решения, которые включали бы также компенсацию повышения тарифа на теплоснабжение. Этот вопрос будет рассмотрен и комплексно решен в ближайшие недели, подчеркнула политик.

Индриксоне указала, что значительно более высокие затраты для части домохозяйств вызывает повышение тарифов в отдельных домах, которые отапливаются газовым оборудованием, поэтому ищется решение и этого вопроса. В свою очередь для компенсации повышения цен на электричество сейчас доступны пять видов поддержки, отметила политик.

Еще до голосования в Сейме сопредседатель СЗК Армандс Краузе указал, что голосование по законопроекту его партии является "лакмусовой бумажкой" того, способна ли правящая коалиция работать в интересах народа, отложив свои политические амбиции на второй план.

Как сообщила агентству LETA представитель СЗК Даце Карклиня, Краузе подчеркнул, что во многих странах Европейского союза сейчас идет работа над реальными решениями, которые окажут немедленную поддержку жителям в связи с драматическим ростом цен на энергоресурсы.

СЗК считает, что предложенное партией решение окажет гораздо большее влияние на рост цен, чем нынешнее снижение распределительных тарифов, на которое фактически приходится наименьшая доля затрат в счетах за электроэнергию, и снижения цены от него потребители не почувствуют.

Краузе выразил надежду, что "энергетический кризис не станет аналогом кризиса Covid-19, во время которого коалиционные политики не смогли отказаться от своих политических амбиций в интересах народа".