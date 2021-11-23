СЗК приглашает президента на консультации о целях его дальнейшей деятельности

Оппозиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК) приглашает президента Эгила Левитса на консультации о целях его дальнейшей деятельности, сообщила агентству LETA представитель СЗК Даце Карклиня.

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Как указывает СЗК, все отчетливее вырисовываются проблемы с лидерством Левитса как главы государства. "Очевидно, что в сложные для страны моменты Левитс просто не может или не хочет выполнять свои президентские обязанности и исчезает "за высокими стенами своего замка", не будучи в состоянии адекватно реагировать на события в обществе", — заявил СЗК.

СЗК считает, что президент не может быть лишь сторонним наблюдателем, особенно сейчас, когда стране нужен сильный лидер. Отсутствие авторитета и самый низкий за все время рейтинг президента является закономерной оценкой деятельности Левитса или, скорее, его бездеятельности, отмечает СЗК.

Как указало объединение партий, Левитс не только не сумел сплотить латвийское общество, но и допустил антидемократические действия правящей коалиции, которая необоснованно ограничила действие мандатов народных избранников в Сейме и думах самоуправлений.

В условиях длительной пандемии, когда Кабинет министров демонстрировал растерянность, непоследовательность и неспособность принимать решения, президент не воспользовался возможностью созвать внеочередное заседание правительства, чтобы принять важные для всего общества решения, что, возможно, привело к личным трагедиям многих людей и даже смерти, подчеркивает СЗК.

Также объединение партий считает, что Левитс занимался политическим шантажом при выдвижении своего советника на должность судьи Конституционного суда. "Такое поведение непростительно, так как это могло существенно повлиять на репутацию Конституционного суда и доверие к его решениям", — заявил СЗК.