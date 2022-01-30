СЗК призывает в ближайшие недели принять решение об отмене срока действия сертификата Covid-19

Уже в ближайшие недели нужно принять решения об отмене срока действия сертификата вакцинации, считает сопредседатель оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян Эдгар Таварс.

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Политик считает, что перенесенная болезнь Covid-19, а не получение вакцины, становится главной причиной получения сертификата.

"Нужно делать выводы и принимать меры не в традиционной для правительства черепашьей скоростью, а оперативно и решительно", — сказал Таварс.

В заявлении для масс-медиа он указал, что сейчас у действующих в тех же магазинах "зеленого" и "красного" режимов более нет эпидемиологического обоснования.

"Болеют как вакцинированные, так и невакцинированные. Конечно, при возвращении к нормальной жизни "без зон и режимов" людям нужно будет продолжать напоминать о соблюдении дистанции и других факторах, которые могут защитить их от инфицирования вирусом", — считает политик.

По словам Таварса, сейчас люди отправляются в лаборатории сдавать тест с малейшими признаками простуды. Главный мотиватор для многих из них — в случае получения позитивного результата будет продлен срок действия сертификата без получения бустерной дозы вакцины.

"Думаю, это одна из причин, из-за которой существенно возрос срок ожидания результата теста, и ясно, что до момента получения результата очень многие инфицированные перемещаются, заражая других. Перенесенная болезнь, а не получение вакцины стало главным мотиватором получения сертификата, и из этого надо сделать вывод, что нужно срочно менять тактику", — считает политик.

По его словам, важно учитывать общую экономическую ситуацию в стране. Цены на электроэнергию и газ "стремительно взлетели", что привело к значительному увеличению затрат для бизнеса. В то же время многие отрасли по-прежнему имеют ограниченные возможности для работы в полную силу.

"С 15 февраля вступают в силу правила о сроке действия сертификатов о вакцинации. При этом темпы получения бустерных доз вакцин очень низкие. Это означает, что компаниям в уже пострадавших секторах будет еще труднее выжить" — говорит политик.

Таварс считает, что подготовленное Министерством экономики предложение по снятию ограничений с 1 марта является неполным, а предлагаемые решения запоздалыми. Кроме того, они не соответствуют нынешней эпидемиологической ситуации, в которой "ковидные" сертификаты исчерпали себя как гарантия безопасности.

"Отсутствие QR-кода больше не должно быть причиной для ограничения приема на работу. Поэтому на следующий день после отмены срока действия сертификата в нормативные акты должны быть внесены соответствующие изменения. Не секрет, что многие работодатели сейчас продолжают принимать на работу непривитых сотрудников", — говорит Таварс.

Понять работодателей, по словам политика, можно — с учетом дефицита рабочей силы в стране.

Как уже сообщалось, правительство утвердила поправки в Правила Кабинета министров, устанавливающие, что с 15 февраля вступает в силу срок действия сертификата вакцинации.