СЗК считает решение отправить Лембергса в заключение из зала суда политическим сведением счетов

Правление Союза “зеленых” и крестьян (СЗК) считает решение отправить политика Айварса Лембергса (Латвии и Вентспилсу) в заключение из зала суда политически мотивированным решением, передает LETA.

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Представитель СЗК Даце Карклиня сообщила, что “в отличие от других высших должностных лиц”, правление СЗК считает, что политики и законодатели не имеют права вмешиваться в работу суда и влиять на дела, находящиеся в делопроизводстве суда.

Партия считает, что отношение к коалиционным и оппозиционным политикам различается. Партия указывает на то, что обвиняемые по уголовным делам депутаты Юрис Юрашс (НКП), Артус Кайминьш, Атис Закатистов, а также Мартиньш Бондарс, с которого взыскивают миллионы евро, “каждый день продолжают принимать решения о существенных для государства вопросах и использовании миллионов для разных интересов”, - указано в заявлении партии. СЗК считает, что решение отправить Лембергса в заключение из зала суда - это попытка запретить ему участвовать в выборах в самоуправления.

Как уже сообщалось, Рижский окружной суд приговорил к реальному лишению свободы председателя Вентспилсской думы Айвара Лемберга. Суд приговорил политика к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафу в размере 20 000 евро. После вынесения приговора осужденного арестуют в зале суда. Приговор можно обжаловать или подать кассационную жалобу в Верховный суд.