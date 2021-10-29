СЗК: Сейм продолжит действовать, чтобы отправить Павлютса в отставку

Если премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") не сможет действовать решительно и убрать с поста министра здравоохранения Даниэля Павлютса ("Для развития/За!"), то для решения этого вопроса придется действовать Сейму, заявил Союз зеленых и крестьян (СЗК).

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Как сообщила представитель СЗК Даце Карклиня, СЗК поддерживает отставку Павлютса, инициированную депутатами Сейма.

"Неспособность министра управлять кризисом, а также высокомерие и цинизм по отношению к работникам системы здравоохранения, которые сейчас несут на своих плечах всю тяжесть ситуации, больше неприемлемы. Павлютс своими действиями дискредитирует всю страну", - считает СЗК.

Партия убеждена, что если Кариньш не сможет действовать решительно и выразить недоверие Павлютсу как министру здравоохранения, Сейму придется действовать и принимать решение об отставке не только одного министра, но и всего правительства, говорится в заявлении СЗК.

Согласно информации, опубликованной на сайте Сейма, инициированное депутатами Марисом Мичеревскисом и Дидзисом Шмитсом требование отставки Павлютса подписали многие депутаты СЗК и "Согласия".