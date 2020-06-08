Таллинский квартал введет дополнительные меры контроля посетителей
Foto: LETA

После того как в пятницу вечером полиция разогнала посетителей Таллинского квартала в Риге и завела административное дело о несоблюдении ограничений чрезвычайной ситуации, организаторы площадки решили ввести контроль посетителей, сообщает LETA.

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В квартал можно будет попасть только с улицы Таллинас и у входа поток посетителей будет контролироваться.

Представитель Street Food angārs (фудкорт квартала) Диана Екабсоне сказала агентству, что ангар был бессилен и не мог справиться с толпой, так как не ожидал такого количества посетителей.

Как уже сообщалось, в пятницу, 5 июня, полиция разогнала посетителей Таллинского квартала в Риге, так как квартал был переполнен и люди не соблюдали дистанцию два метра. Большинство выполнили просьбу полиции и покинули двор. Начато административное дело.

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