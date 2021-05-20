Таможенники получат больше полномочий для проверки посылок и поиска наркотиков

Сейм концептуально поддержал предложение Кабмина и Министерства финансов расширить полномочия таможни при проверке посылок, сообщает LETA.

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Это будет относиться и к посылкам, прибывшим из других стран ЕС.

В 2019 году было начато 682 уголовных процесса из-за присланных по почте наркотиков и психотропных веществ. Чаще всего в посылках латвийцам приходят MDMA, марихуана, гашиш, ЛСД, амфетамин и галлюциногенные грибы, реже — кокаин и героин, а также некоторые запрещенные в Латвии медикаменты, например, Subutex. Обычно объем посылок не превышает 10 граммов.

Большая часть таких посылок приходит из Нидерландов, некоторые приходят также из Испании, Великобритании, Бельги и Германии.

Если соответствующие поправки будут приняты, то таможня получит право проверять посылки, изымать, хранить и уничтожать содержимое. В законе появится определение "подозрительное почтовое отправление" — так будет называться посылка, относительно которой появилось подозрение, что там могут быть наркотические или психотропные вещества, сырье для их изготовления, новые психоактивные вещества или содержащие их препараты.