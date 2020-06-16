Танкер ION M оставил в водах Латвии и Литвы загрязнение площадью почти 5 квадратных километров

Департамент охраны окружающей среды (ДООС) Литвы в понедельник сообщил, что проводит проверку на предмет загрязнения, зафиксированного на Балтике.

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О загрязнении в понедельник сообщили ВМС Литвы.

Как сообщает ДООС, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.

Размеры пятна — около 5 кв. км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства.

ВМС направили вертолет для осмотра места вероятного инцидента и выброса загрязнений.

ДООС утверждает, что Инспекция по охране морской среды связалась с Латвийским координационным центром спасения на море, который информировал, что перед этим судно везло груз пальмового масла, которое относится к загрязнениям категории Y (неопасная категория).

По словам представителей природоохранных органов, одна из версий происшествия — судно сбросило остатки груза в море. ДООС проводит проверку.