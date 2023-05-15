С сегодняшнего дня тариф на теплоснабжение в Риге снижается на 44,8% до 91,26 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость, сообщили в Rīgas siltums.

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Прежний тариф составлял 165,32 евро за мегаватт-час. Как отмечает Rīgas siltums, по сравнению со средним тарифом во время отопительного сезона — 180,97 евро за мегаватт-час — новый тариф будет меньше наполовину.

Как пояснил председатель правления предприятия Илварс Петерсонс, снижение тарифа стало возможным благодаря снижению цен на топливо — природный газ, древесную щепу и закупаемую теплоэнергию, затраты на которые составляют 90% тарифа.

По данным Firmas.lv, оборот Rīgas siltums в 2021 году составил 146,45 млн евро, прибыль — 5,4 млн евро. 49% капитала предприятия принадлежит Рижской думе, 48,99% — государству, 2% — ООО Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% — Latvenergo.