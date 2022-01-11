Таварс: идея "зеленого" сертификата исчерпала себя, потому что создает ложное чувство защиты

Covid-19 болеют как привитые, так и непривитые люди, поэтому следует отказаться от использования "зеленых" зон, дающих ложную уверенность в невозможности заразиться, считает сопредседатель Союза зеленых и крестьян, депутат Сейма Эдгар Таварс.

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По его мнению, с Covid-19 придется жить дольше, и правительство должно признать, что с болезнью нельзя бороться с помощью запугивания общества, а принцип кнута и пряника не работает.

По мнению Таварса, подход правительства, ориентированный на краткосрочные действия по выходу из кризиса, в долгосрочной перспективе оказался неэффективным. "Подход правящих латвийских политиков — постоянно бороться с народом, а не с вирусом", — заявил оппозиционный политик.

"Мы должны учитывать пример своей страны, а также других стран, где ясно, что все, независимо от вакцинации, в настоящее время заражаются Covid-19. Этот факт признали латвийские и международные эксперты. Тем самым осторожны должны быть все, а существование "зеленых" зон и сертификатов создает иллюзорное ощущение, что инфекции нет", — отмечает политик.

Таварс сослался на экспертов, которые считают, что к весне большая часть населения Латвии, вероятно, заразится Covid-19, и нужно быть готовыми к большому количеству заболевших.

Депутат считает, что нужна дискуссия об использовании масок во всех общественных местах и ужесточение других выполнимых ограничений. Возможности больниц также должны быть усилены.

Политик также подчеркнул необходимость государственной стратегии помощи тем секторам, которые больше всего пострадали от кризиса из-за Covid-19.