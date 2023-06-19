Таварс: переговоры о приоритетах еще не начались, но мы быстро продвигаемся вперед
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

Переговоры о приоритетах еще не начались, но мы быстро продвигаемся вперед, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении (LTV) глава парламентской фракции "Объединенного списка" (ОС) Эдгарс Таварс, отвечая на вопрос, связанный с высказываниями Кришьяниса Кариньша о нехватке динамики в нынешнем правительстве.

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"Дело не в том, что переговоры не идут, а в том, что еще не начато обсуждение названных Кариньшем приоритетов — Стамбульская конвенция, доступность рабочей силы, реформа школьной сети, здравоохранение. Но работа уже идет, нельзя сказать, что в коалиции не хватает динамичной работы, очень быстро продвигаемся вперед", — заявил политик.

По его мнению, на данный момент важно сосредоточиться на том, что предстоит сделать, а не судить о том, коалиция из какого количества партий была бы лучше.

Мотивация Кариньша говорить с оппозиционными партиями связана с тем, что перед президентскими выборами были достигнуты некоторые договоренности, считает Таварс. Хотя Кариньш неоднократно подчеркивал, что не давал обещания присоединить обе партии — Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивные" — к правительству взамен на голосование на выборах, все предпосылки свидетельствуют о том, что именно это и произошло.

Политик заявил, что, если бы ОС хотел сохранить "кресла", ОС ходил бы на все переговоры, чего партия сейчас не делает. "Мы считаемся с тем, что у "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных" 52 голоса, что может означать, что ОС и Национальное объединение чисто теоретически могут остаться в оппозиции и потерять любое кресло. Наша цель — не держаться за кресла", — заявил Таварс.

По его мнению, на данный момент правительство работает стабильно и сейчас есть только риторика, общество и чиновники наблюдают за происходящим, в результате чего замедляется развитие страны.

Как сообщалось ранее, следующие переговоры между партиями, на которые приглашены пять политических сил, могут состояться в среду, 21 июня, в 15 часов в Кабинете министров. Ожидается, что на них смогут прийти только три партии ("Новое Единство", СЗК и "Прогрессивные"), поскольку Нацблок и ОС участвовать не планируют.

Перед этим, 19 июня, как обычно по понедельникам, состоится заседание коалиции с участием правительственных партий — "Нового Единства", ОС и Нацблока.

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