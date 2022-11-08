Tele2 проиграла PTAC в споре о незапрошенной услуге и штрафе в 20 000 евро

В минувший четверг, 3 ноября, Департамент административных дел Сената отказался начинать кассационное судопроизводство по спору между компанией Tele2 и Центром защиты прав потребителей (PTAC) относительно решения, которым предприятию запрещается осуществлять недобросовестную, несоответствующую профессионализму и агрессивную коммерческую практику — предлагать услуги подключения к интернету за плату без согласия потребителя. Также на Tele2 был наложен штраф в 20 000 евро.

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Компания Tele2 подала в Сенат кассационную жалобу на решение Административного окружного суда от 30 августа этого года, которым отклоняется заявление об отмене решения PTAC от 4 декабря 2020 года, сообщили порталу Delfi в суде.

Сенат решил не возбуждать кассационное судопроизводство по этому делу. В связи с этим решением Сената вступает в силу решение окружного суда.

PTAC в своем решении признал, что предоставление запланированной услуги и требование дополнительной платы без получения согласия потребителя считается недобросовестной коммерческой практикой. В центре отметили, что Tele2 рассылала текстовые сообщения большому количеству клиентов 29 и 30 апреля 2020 года о том, что потребителям, вне зависимости от выбранного тарифного плана, с 1 июня 2020 года до конца года будет предоставляться новая услуга "Безлимитный интернет в Латвии" за дополнительную плату — 2,5 евро в месяц.

В решении установлено, что оператор мобильной связи Tele2 упомянутую услугу подключил автоматически, не получив соглашение клиентов. Таким образом, был нарушен существенный принцип защиты прав потребителей, запрещающий использовать молчание клиента как согласие на заказ товара или услуги.

PTAC пришел к выводу, что Tele2, автоматически оказывая услугу за дополнительную плату без заказа потребителя, нарушила установленные в нормативных актах права потребителя и в данном случае потребитель не обязан принимать услугу и оплачивать ее.

Решением Административного окружного суда заявление Tele2 об отмене решения PTAC было отклонено.

Сенат признал обоснованным вывод окружного суда о том, что Tele2 допустила агрессивную коммерческую практику, предоставив потребителю незапрошенную услугу и тем самым используя несоразмерное влияние, а также несоответствующую профессионализму коммерческую практику, поскольку компания недостаточно тщательно оценила, не создает ли конкретный вид коммерческой практики ограничения выбора потребителя и не вынуждает ли клиента принимать решения, который он не принял бы.

В решении об отказе в начале кассационного судопроизводства Сенат подчеркнул, что окружной суд при интерпретации понятия свободного выбора потребителя не ограничивался только оценкой обязанности информирования потребителя, но также оценил и то, что оспариваемая практика повлияла на выбор или свободу действий потребителя.

Окружной суд оценил фактические обстоятельства дела с учетом выводов Суда Европейского союза (ЕС) и в итоге пришел к выводу, что потребителям не был предоставлен свободный выбор об использовании услуги или отказе от нее, хотя заявитель проинформировал потребителей об услуге и с помощью сообщений, и путем публикации информации на сайте.

Из предоставленных по делу доказательств окружной суд сделал вывод, что Tele2, реализуя оспариваемую коммерческую практику, существенно ограничил свободу выбора потребителей, так как в случае отсутствия активных действий со стороны потребителя наступили бы неблагоприятные последствия для потребителя.