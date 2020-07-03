Телефонную консультацию семейного врача больше нельзя будет получить круглосуточно

С понедельника, 6 июля, консультационный телефон семейных врачей прекращает работать круглосуточно и будет снова работать тогда, когда семейные врачи не работают — по вечерам, ночью и рабочие дни. Об этом сообщает Служба неотложной медицинской помощи.

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По номеру 66016001 можно будет звонить с 17:00 до 8:00 по рабочим дням и круглосуточно по выходным.

Во время чрезвычайной ситуации телефон работал круглосуточно, потому что медицинские услуги были ограничены. Поскольку они полностью возобновлены, необходимость в круглосуточной работе отпадает.

Дежурным семейным врачам можно звонить в том случае, если нет возможности проконсультироваться со своим. Они могут дать совет насчет небольших травм, внезапных заболеваний или обострений хронических болезней. Чаще всего им звонят в случае простуды, боли в спине, в животе, в ушах, в горле, при ушибах, растяжениях, ссадинах и небольших ранах.