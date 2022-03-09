Телеканал "Дождь" может начать вещание из Латвии — идут переговоры
Foto: RIA Novosti/Scanpix

Идут переговоры о том, чтобы запрещенный в России независимый телеканал "Дождь" мог начать вещание из Риги. Об этом свидетельствует информация, которая имеется в распоряжении агентства LETA.

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Такие переговоры действительно происходят, в них участвуют несколько предприятий, подтвердил председатель Национального совета электронных СМИ (NEPLP) Иварс Аболиньш. Он не прокомментировал, какие медиа-представители участвуют в переговорах.

Позитивный исход переговоров и вещание телеканала из Риги по неофициальной версии считается очень вероятным. Как известно агентству LETA, переговоры о работе из Риги связаны не только с "Дождем", но и с другими телеканалами для русскоязычной аудитории. О том, что это за каналы, пока что не сообщается.
Агентству LETA пока что не удалось связаться с представителями канала "Дождь".

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