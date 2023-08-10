Телеканал "Дождь" обжаловал решение районного суда об аннулировании лицензии на вещание

Телеканал "Дождь" (TV Rain) обжаловал неблагоприятное для себя решение Административного районного суда об аннулировании лицензии на вещание, сообщили агентству LETA в суде.

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Теперь дело предстоит рассмотреть Административному окружному суду. Дата слушания пока не назначена.

Ранее суд первой инстанции оставил в силе решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании лицензии на вещание.

Сам телеканал подчеркивает, что NEPLP назвал "Дождь" "угрозой национальной безопасности" на основании одного инцидента, который упомянут в письме Службы государственной безопасности. Инцидент связан с высказываниями бывшего ведущего "Дождя" в эфире, который был отозван и удален, а сотрудник — уволен. Однако телеканалу непонятно, чем "Дождь" может угрожать национальной безопасности, учитывая принятые меры.

"Не нужно обладать юридическим образованием, чтобы заметить противоречия в решении суда. Так, суд указывает, что рассматривает только период деятельности "Дождя" в Латвии — с июля 2022 года. Однако в том же решении рассматривает события, произошедшие с Дождем в 2017 году. Это лишь один пример. Все остальные опишут наши юристы в своих заявлениях в суд", — заявил главный редактор "Дождя" Тихон Дзядко.

"Дождь" ценит поддержку, оказанную телеканалу гражданским обществом, местными журналистами и неправительственными организациями в Латвии, которые были обеспокоены произошедшим и созданным прецедентом.

"Позиция регулятора угрожает свободе слова. А недавнее решение NEPLP оштрафовать портал TVNET подтверждает эти опасения. Оспаривая решение суда, мы хотим также высказать поддержку латвийскому гражданскому обществу в борьбе за свободу слова и защиту независимых СМИ как основных ценностей демократического общества — в том числе и во время войны", — пояснил главный редактор телеканала.

Как сообщалось ранее, 4 июля Административный районный суд отклонил заявление "Дождя", в котором телеканал требовал отменить решение NEPLP об аннулировании лицензии на вещание.