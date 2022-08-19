Телеканал TV3 Plus запускает новости на русском языке

В целях укрепления информационного пространства Латвии на телеканале TV3 Plus появится новостная программа на русском языке. Программа начнет выходить 29 августа, время эфира — 19.30. Передача "Новости+" будет рассказывать о главных событиях в Латвии и мире, сообщил представитель TV3 Group Latvia Карлис Позняков.

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По словам Познякова, программа "Новости+" — это обзор самых важных событий, в котором будут анализироваться причины и последствия событий. Также в прямом эфире будут выходить актуальные интервью и комментарии экспертов.

"В трудные времена всегда важно иметь как можно больше информации. Поэтому, на мой взгляд, закономерно, что у любимого телезрителями канала TV3 Plus наконец-то появится своя новостная программа. Создать ее , удалось собрать команду высококвалифицированных специалистов с многолетним опытом работы в латвийских масс-медиа", — сказал руководитель Службы новостей и информации TV3 Андрейс Метерс.

Позняков отметил, что содержание новой новостной программы формируют журналисты, работавшие в вызывающих доверия масс-медиа — Олег Малинин, Алексей Новак и Ольга Пилиповец. Все редакторы "Новости+" накопили опыт и знания, проработав более 20 лет в информационных службах различных СМИ на телевидении, радио и в печатных изданиях.