Тем, кто родился после 2008 года, могут запретить продавать табачные изделия
Foto: Scanpix/AP/LETA

Руководитель комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Виталий Орлов (“Согласие”) предлагает внести поправки в закон «Об обороте табачных изделий, курительных изделий растительного происхождения, электронных курительных устройств и их жидкостей», которые запретят продавать табачные изделия и заменители табака всем, кто родился после 2008 года.

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По словам Орлова, такие поправки сделают табачные изделия еще менее доступными для детей и молодых людей.

Депутаты комиссии также поддержали предложение Юридического бюро Сейма о том, что ограничения коснутся продажи не только табачных изделий, но и заменителей табака, и предложение Министерства здравоохранения запретить производить и продавать курительные изделия, которые визуально напоминают сладости или игрушки.

Ранее комиссия Сейма по общественному здоровью поддержала предложение Социально-трудовой комиссии и Министерства здравоохранения о требованиях к продуктам, заменяющим табак. Например, никотиновые подушечки должны быть в специальных упаковках, масса которых не превышает 20 грамм, в одной пачке может находиться не более 20 продуктов.

Также планируется обозначить максимальную концентрацию никотина в продуктах, заменяющих табак — не более 4 миллиграмм на грамм, а в составе не должны будут находиться витамины, которые могут создавать впечатление, будто продукт полезен для здоровья.

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