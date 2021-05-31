"Темно и грязно". Жители Зиепниеккалнса обеспокоены судьбой парка Эбельмуйжас

В редакцию Delfi обратился читатель, который от лица активных жителей района Зиепниеккалнс просит узнать планы Рижской думы по поводу парка Эбельмуйжас, в котором на сегодня нет ни дорожек, ни освещения. В связи с чем все темное и дождливое время года местные жители стараются обходить его стороной.

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"Это парк с достаточно большой территорией и перспективой для благоустройства, но там нигде нет заасфальтированных дорожек, а главное, нет освещения, — пишет Алекс, а в доказательство присылает весенние фотографии. — Получается, что в парке людям нечего делать. Начиная с осени, когда много осадков и до конца марта из-за отсутствия нормальных дорожек, ходить приходиться по грязи и в темноте, а лучше обходить стороной".

Читатель уточняет, что в парке есть детская площадка, но и она далека от того, чтобы дети стремились туда поиграть. Также есть небольшая сцена, на которой до Covida, в светлое время суток иногда проходили какие-то выступления. "Скамейки, мусорные урны и другая инфраструктура необходимы окрестным жителям, — пишет Алекс. — И конечно, освещение — даже не припомню, было ли оно когда-то на территории парка. Зимой в разных районах делали световые инсталляции, в том числе повезло и Эбельмуйже. Тогда парк на какое-то время ожил — народ туда тянулся. Привели бы его в порядок на постоянной основе — уверен, что он бы пользовался спросом у местных жителей.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Читатель обращает внимание, что еще в 2018 году было выделено 10 285 евро на разработку проекта благоустройства. Но на сегодня никаких позитивных перемен не видно.

Портал Delfi обратился в Рижскую думу с просьбой рассказать о будущем зеленого городского оазиса. Представитель Департамента жилищного строительства и окружающей среды Айра Шмелде рассказала, что на сегодня уже разработан и согласован проект пешеходных дорожек в парке Эбельмуйжас. Также в сотрудничестве с Rīgas gaisma ведется согласование дорожек с освещением. Предприятие Rīgas meži пополняют зеленые насаждения с учетом будущих дорожек и освещения. По словам Шмелде, в парке регулярно высаживают подаренные саженцы - сербские ели, краснолистные дубы, грецкие орехи и другие.

Точной даты начала работ по благоустройству парка представитель Рижской думы назвать не берется: "В зависимости от финансовых возможностей, этот вопрос может быть решен в следующем году при выделении средств в новом городском бюджете".

Один из старейших приусадебных парков Эбельмуйжас был разбит в конце 18-го века. Его площадь - около 9 гектаров. С тех времен в парке растут огромные дубы, в том числе со статусом охраняемых государством, и другие пейзажные большие деревья.