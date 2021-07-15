Темп вакцинации от Covid-19 на этой неделе остается медленным

Вакцинация от Covid-19 в Латвии продолжается на этой неделе в медленном темпе, примерно равном уровню середины апреля, когда вакцин в Латвии было относительно мало, и прививки могли делать только люди из приоритетных групп, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

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Как признали политики, темп вакцинации от Covid-19 в настоящее время неудовлетворительно низок, а спрос на вакцины значительно отстает от предложения, что приводит к появлению большого запаса вакцин.

В четверг прививки от Covid-19 в Латвии получили 4698 человек, в том числе 1799 человек — первую прививку, а 2719 человек завершили процесс вакцинации, из них 1894 человека привились однократной вакциной Johnson&Johnson.

В течение первых трех рабочих дней недели вакцинировались в среднем 5 500 человек в день. Для сравнения: на прошлой неделе в Латвии вакцинировалось около 56 000 человек, или менее 8 000 человек в день. Пока что самый высокий уровень вакцинации был на неделе 24 мая, когда в среднем вакцинировалось около 16 600 человек в день.

На сегодняшний день процесс вакцинации в Латвии завершили примерно 630 000 человек, или около 33,4% населения страны.