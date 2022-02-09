Темп вакцинации в Латвии снижается и на этой неделе

По данным Национальной службы здоровья (НСЗ), на этой неделе в Латвии также снижается активность вакцинации против Covid-19.

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В первые два рабочих дня этой недели в Латвии в среднем вакцинировались от Covid-19 около 2600 человек в день. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда в среднем прививались 3500 человек в день. Показатели вакцинации сейчас являются самыми низкими с марта 2021 года, когда вакцины против Covid-19 были доступны в очень ограниченном количестве и только в приоритетных группах.

Самый высокий темп вакцинации в Латвии был в конце мая 2021 года, когда за одну неделю было вакцинировано 117 000 человек, или почти 17 000 человек в день. В первую неделю января 2022 года в Латвии в среднем вакцинировались около 10 000 человек в день, а затем темп вакцинации замедлился.

Темп вакцинации на этой неделе сохраняется за счет бустерной вакцинации — около 76% от общего количества прививок приходится на третью прививку, а первую прививку получили менее 6% людей.

Во вторник вакцину от Covid-19 получил 2791 человек, в том числе первую прививку — всего 174 человека, процесс вакцинации завершили 499 человек, в том числе 41 человек получил однократную вакцину Johnson&Johnson. Бустерную прививку сделали 2117 человек.

На сегодняшний день в Латвии процесс вакцинации завершили 1,292 млн человек, или 68,64% населения страны. Бустерную прививку получили около 469 000 человек, или 24,9% населения Латвии.

Если учитывать только совершеннолетних жителей Латвии, то процесс вакцинации завершили около 80%, а примерно 31% прошли ревакцинацию.