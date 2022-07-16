Температура воды на пляжах Риги колеблется от 18 до 20 градусов
Foto: F64

Температура воды в местах для купания в Риге в субботу составляет от 18 до 20 градусов, свидетельствует информация Рижской муниципальной полиции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самая теплая вода в Бабелите — ее температура составляет 20 градусов. Вода в местах для купания в Кишезерсе и на Кипсале прогрелась до 19 градусов.

Температура воды в Вецаки, на Луцавсале, в Вакарбулли, на Румбуле и в Даугавгриве в настоящее время составляет 18 градусов тепла.

Рижская муниципальная полиция предлагает жителям выбирать для отдыха у воды одно из девяти мест в столице, где работают спасатели. В основном стражи порядка следят за безопасностью на воде ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

В ночное время на помощь спасателей можно рассчитывать на шести спасательных станциях — на всех городских, кроме пляжей Кипсалы и Даугавгривы, — однако следует учитывать, что в ночных сменах работает меньше спасателей, чем днем.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля