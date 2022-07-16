Температура воды на пляжах Риги колеблется от 18 до 20 градусов

Температура воды в местах для купания в Риге в субботу составляет от 18 до 20 градусов, свидетельствует информация Рижской муниципальной полиции.

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Самая теплая вода в Бабелите — ее температура составляет 20 градусов. Вода в местах для купания в Кишезерсе и на Кипсале прогрелась до 19 градусов.

Температура воды в Вецаки, на Луцавсале, в Вакарбулли, на Румбуле и в Даугавгриве в настоящее время составляет 18 градусов тепла.

Рижская муниципальная полиция предлагает жителям выбирать для отдыха у воды одно из девяти мест в столице, где работают спасатели. В основном стражи порядка следят за безопасностью на воде ежедневно с 10 утра до 10 вечера.

В ночное время на помощь спасателей можно рассчитывать на шести спасательных станциях — на всех городских, кроме пляжей Кипсалы и Даугавгривы, — однако следует учитывать, что в ночных сменах работает меньше спасателей, чем днем.