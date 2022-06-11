Температура воды: от 10 градусов в заливе до 22 градусов в Плявиньском водохранилище

Температура воды в латвийских водоемах утром в субботу составляет от +10 градусов в заливе у Риги до +22 градусов в Плявиньском водохранилище, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В море на большей части латвийского побережья температура воды в пределах +11…+15 градусов. Над холодной водой днем возможен туман.

В крупных озерах вода прогрелась до +15…+19 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Салаце составляет +18…+20 градусов, в Гауе — от +14 до +18 градусов, в Айвиексте — от +20 до +21 градуса, в Даугаве на участке от Плявиняс до белорусской границы — от +20 до +22 градусов.

Температура воды других рек в основном колеблется между +14 и +20 градусами.

Во вторник, 14 июня, в восточной части Латвии возможны сильные дожди, которые, согласно прогнозам синоптиков, могут вызвать разлив некоторых рек. В ближайшие дни в Курземе значительных осадков не ожидается, уровень воды понизится.