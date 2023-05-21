Температура воды в реках достигла +17 градусов, в море - не выше +13 градусов

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии Латвии, утром в воскресенье, 21 мая, температура воды в крупнейших реках составляет +13...+17 градусов.

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В Айвиексте, Даугаве, Лиелупе и Венте вода прогрелась до +15...+17 градусов, в Гауе температура воды +13...+16 градусов. В более мелких реках температура в основном не превышает +12...+16 градусов.

В субботу днем ​​самая высокая температура воды была зафиксирована в реке Муса под Бауской и в Лиелупе под Межотне – она чуть превышала +20 градусов.

Температура воды в больших озерах утром 21 мая составляет +13...+16 градусов.

Температура воды в море на большей части побережья Латвии не превышает +8...+13 градусов.

В солнечную погоду самая теплая вода бывает ближе к вечеру и вечером, самая низкая температура воды обычно бывает ранним утром. На температуру воды в море больше всего влияют течения и направление ветра.

Результаты проверок, проведенных Инспекцией здравоохранения, показывают, что в Латвии качество воды соответствует требованиям во всех официальных внутренних и морских зонах для купания, и ни в одной пробе воды не было обнаружено микробиологического загрязнения.