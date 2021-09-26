Температура воды в водоемах - около +10 градусов

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках, озерах и море в воскресенье утром составляет +8...+13 градусов.

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На Курземском побережье температура воды в море +11...+ 12 градусов, на Видземском +8...+10 градусов. В порту Скулте температура воды упала до +6 градусов.

В больших озерах вода остыла до +10...+13 градусов.

Температура воды в большинстве рек утром в последнее воскресенье сентября +9...+12 градусов.

В прошлом году в эти дни были побиты рекорды тепла, а температура воды в море, реках и озерах еще достигала +16 градусов.