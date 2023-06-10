Температура воды в Юрмале опустилась до +12 градусов
Foto: LETA

В субботу в 9 часов температура воды на пляжах в Каугури и Майори составляла +12 градусов, в Булдури - на один градус выше, свидетельствует информация, предоставленная Юрмальским самоуправлением.

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Согласно данным Рижской думы, температура воды в Вакарбулли, Даугавгриве и Вецаки составляет +13...+14 градусов, в местах для купания на Даугаве она колеблется от +14 градусов в Румбуле до +17 градусов на Луцавсале, а температура воды в Кишезерсе и озере Бабелитис составляет +19 и +20 градусов соответственно.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (ЛЦСГМ), температура воды в Кишезерсе составляет +16 градусов, в других более крупных озерах - от +15 до +17 градусов.

Температура воды в реках Вента, Лиелупе и Даугава в пределах +17...+20 градусов, в Айвиексте она составляет +19 градусов, в Гауе от +15 до +17 градусов, в Салаце от +16 до +18 градусов.

Согласно данным ЛЦСГМ, температура воды в море у Латвии составляет в среднем +13...+16 градусов.

На реках продолжается период межени и развивается растительность, уровень воды медленно понижается.

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