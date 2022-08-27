Температура воды в Юрмале повысилась до +19 градусов

В субботу утром температура воды в Булдури и Каугури составляла +19 градусов, в Майори — +18 градусов, свидетельствуют данные, опубликованные самоуправлением Юрмалы.

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Как сообщалось, в начале недели температура воды на пляжах Юрмалы опустилась до +11 градусов.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в порту Скулте температура воды в субботу утром составляла +11,5 градуса, в других местах на побережье — +17…+20 градусов.

На пляжах Вентспилса температура воды опустилась до +14 градусов.

Температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве выше Плявиняс составляет +22…+24 градуса, в Айвиексте — +21…+22 градуса, в Гауе — +18…+22 градуса, в Салаце — +20…+21 градус, в крупнейших озерах — +21…+23 градуса.