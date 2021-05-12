Температура воздуха в Риге достигла +27 градусов
Foto: AP/Scanpix/LETA

Температура воздуха в Риге к 15:00 среды, 12 мая" составила +26,3 градуса на метеостанции в центре столицы и +27 градусов в международном аэропорту "Рига", свидетельствуют метеорологические данные.

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Это самая высокая температура воздуха в столице с 16 сентября прошлого года.

В прошлом году отметка в +27 градусов впервые была зафиксирована в Риге 18 июня, когда воздух прогрелся до +30 градусов. В мае 2020 года максимальная температура в центре Риги составила +20,6 градуса.

В 2019 году с 18-го по 22 мая температура воздуха в столице пять дней подряд достигала +27...+28 градусов, а в 2013 году +27 градусов в Риге впервые было зафиксировано 13 мая.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, самая высокая температура воздуха в стране в 15:00 была в Айнажи, где воздух прогрелся до +27,3 градуса. Прохладнее всего было на Колке, где термометры показывали +14,6 градуса.

Как сообщалось, завтра в Латвию придет более холодный воздух, увеличатся облачность и скорость ветра, а в некоторых местах - в основном в юго-восточной части страны - пройдут кратковременные дожди.

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LETA

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LETA

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Айнажи Аэропорт "Рига" Рига
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