Темпы вакцинации от Covid-19 остаются низкими
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В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получили 7665 детей в возрасте до 11 лет, а завершили процесс вакцинации 1383 ребенка этой возрастной группы, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Вакцинация детей в возрасте с 5 до 11 лет проводится с конца прошлого года.

В возрастной группе с 12 до 17 лет первую дозу вакцины получили почти 75 000 подростков, а около 71 000 завершили процесс вакцинации.

В четверг прививки от Covid-19 получили 2876 человек, в том числе первую — 141 человек, а завершили процесс вакцинации 457 человек, из них 45 привиты вакциной Johnson&Johnson, которая вводится один раз. Бустерную вакцину получил 2278 человек.

За четыре рабочих дня на этой неделе от Covid-19 прививались в среднем около 3000 человек в день. Это меньше, чем на прошлой неделе, когда прививались в среднем почти 3600 человек в день. В настоящее время темпы вакцинации — самые низкие с марта 2021 года, когда вакцины от Covid-19 были доступны в ограниченном количестве только для приоритетных групп.

Первую дозу вакцины от Covid-19 в настоящее время в Латвии получили около 1,054 млн человек, или 56% населения страны. Из них вторую дозу получили около 1,007 млн жителей, а еще около 286 000 человек привились вакциной Johnson&Johnson, поэтому общее количество завершивших процесс вакцинации составляет 1,293 млн, или 68,7% населения страны. Ревакцинацию прошли около 474 000 человек, или 25,2% населения.

Среди взрослого населения страны завершили процесс вакцинации более 80%, а ревакцинировались — более 31%.

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LETA

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